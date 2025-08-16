خلال استقباله "الوزير".. رئيس مجلس الدولة: النقل والصناعة تشهدان خطة تطوير شاملة

استقبل اليوم "السبت" المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي.

وأشاد المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة بالدور الحيوي لوزارتي النقل والصناعة وما تشهده الوزارتان من اهتمام بالغ في خطة تطوير شاملة، وتحديث في جميع عناصر منظومة السكة الحديد ووسائل النقل المختلفة

وأكد علي خالص شكره وتقديره للفريق المهندس كامل الوزير متمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارتي الصناعة والنقل، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب

و أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل عن خالص تهانيه للمستشار أسامة شلبي بدوام التوفيق والسداد في أداء مهمته الوطنية في هذا الصرح القضائي العريق.