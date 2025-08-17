قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار اليوم 17-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

دخل الدولار في استقراره أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي وتحديدا مع أول تعاملات اليوم  الأحد الموافق 17-8-2025 علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

عمل البنوك اليوم

مع بداية العمل في البنوك اعتبارا من اليوم بعد انقطاع استمر لمدة يومين بدأت من مساء الخميس الماضي حتي مساء أمس السبت؛ يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم

مع تداولات أول اليوم ثبت سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير منذ آخر تعامل للبنوك منذ الخميس الماضي.

تحركات الدولار 

سجل سعر الدولار تراجعا يوم الخميس الماضي بقيمة تبلغ 14 قرشا داخل البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 

أقل سعر

وسجل أقل  سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري

ووصل سعر  الدولار مقابل الجنيه نحو 48.24 جنيه للشراء و 48.34 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، HSBC،الاسكندرية، ميد بنك، البركة، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي و التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، مصر"

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنكي سايب والمصري الخليجي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، نكست، مصرف أبوظي الاسلامي"

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

أعلي سعر 

سجل اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني

البنك المركزي يلزم بالتعامل بالجنيه

ألزم البنك المركزي المصري، البنوك المصرية بإجراءات التسوية داخل جمهورية مصر العربية  بعملة الجنيه المصري فقط لا غير، في عمليات الخصم التي تجري في عمليات الشراء الالكتروني وعبر ماكينات POS.

ارتفاع الأسهم الأوروبية أمام تفاؤل بشأن هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصينارتفاع الأسهم الأوروبية أمام تفاؤل بشأن هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

وشددت تعليمات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الموجه لرؤساء البنوك أنه ينبغي على  البنوك بإبلاغ عملائها بما تقدم مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات كل بنك في هذا الشأن.

ارتفاع الأسهم الأوروبية أمام تفاؤل بشأن هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصينارتفاع الأسهم الأوروبية أمام تفاؤل بشأن هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

البنك المركزي المصري

قالت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري أنه بالإشارة إلى المادة رقم (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ۱۸ يونيو ۲۰۲۳ المتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.

أوضحت التعليمات أنه في  ضوء ما ورد بالكتاب الدوري المشار إليه بعاليه، وفيما يخص التحصيل الالكتروني عبر نقاط البيع الالكترونية (POS)، يُرجي التكرم بالتوجيه نحو التأكد من أن عمليات الخصم تتم بالعملة المحلية .

وشددت التعليمات علي  التنبيه نحو الالتزام بما تقدم وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۱۷ أغسطس ۲۰۲۵.

