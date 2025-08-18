قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
إصابات جديدة في الأهلي.. مرعي يخضع لأشعة غدًا
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أفضل المقاصد السياحية العالمية.. الملياردير خلف الحبتور يتغزل في الساحل الشمالي
ريبيرو يوافق على رحيل اليو ديانج ويطالب إدارة الأهلي بتدعيم الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

روسيا تتجه لغزو واستعمار الفضاء بسفينة نوح.. ما القصة؟

جانب من استعدادات رحلة روسيا
جانب من استعدادات رحلة روسيا
أحمد أيمن

تتجه روسيا نحو خطوات ملموسة لاستعمار الفضاء عبر إرسال كائنات حية في رحلة علمية استكشافية تعد اللبنة الأولى لتحقيق هذا الحلم. 

في 20 أغسطس 2025، سيتم إطلاق القمر الصناعي الحيوي "بيون-إم رقم 2" بواسطة صاروخ "سويوز-2.1ب" من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، حيث تمثل هذه المهمة خطوة أساسية في دراسة آثار رحلات الفضاء على الكائنات الحية.

غزو الفضاء بسفينة نوح 

على غرار سفينة نوح، ستحمل المركبة الفضائية 75 فأراً وأكثر من 1000 ذبابة فاكهة، بالإضافة إلى عينات بيولوجية أخرى لمدة 30 يوماً. 

هذه الكائنات تتعرض لمستويات عالية من الإشعاع، مما يسهم في فهم الآثار البيولوجية للسفر الفضائي. تهدف المهمة إلى جمع بيانات حول الجاذبية الصغرى وتأثيرات الإشعاع على الصحة، وهو موضوع بالغ الأهمية لتطوير رحلات الفضاء العميقة.

تشمل التجارب الرئيسية على متن المهمة دراسة الآثار الضارة للإشعاع الفضائي على الفئران. تم اختيار هذه الحيوانات نظراً لتشابهها الجيني مع البشر، وقصر دورة حياتها، وحساسيتها العالية تجاه الإشعاع.

الإشعاع على الكائنات الحية

من المقرر أن يتم تقسيم الفئران إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تعيش في ظروف طبيعية على الأرض، مجموعة في بيئة محاكاة، ومجموعة ثالثة ستقضي 30 يوماً في المدار. هذه المقارنات ستمكن الباحثين من تحليل الاستجابات الصحية والبيولوجية المختلفة.

لكل وحدة تحمل فأراً، سيتم تجهيزها بأنظمة أساسية تشمل التغذية والإضاءة والتهوية. سيتم مراقبة الفئران خلال المهمة، مع استخدام كاميرات وأجهزة استشعار متخصصة لجمع بيانات آنية حول حالتها. 

عند العودة إلى الأرض، سيقوم الباحثون بتحليل كيفية تكيف الفئران مع ظروف الفضاء وكيفية إعادة تكيفها مع جاذبية الأرض.

المواد المحاكية للقمر

تتضمن مهمة "بيون-إم رقم 2" أيضاً دراسة مواد محاكية لقمر، تهدف لتقييم تأثير الإشعاع الفضائي وظروف الفراغ على هذه المواد. 

من خلال تحليل الصخور والغبار المحاكي، يأمل العلماء في معرفة كيفية تأثير هذه المواد على مشروعات بناء القمر المستقبلية، كما أن القدرة على استخدام مواد محلية في بناء الهياكل ستكون حاسمة للسكن القمري على المدى الطويل.

ما أهمية رحلة روسيا؟

تجمع مهمة "بيون-إم رقم 2" معلومات قيمة حول الآثار البيولوجية للسفر الفضائي، مع التركيز على استجابة الكائنات الحية للجاذبية الصغرى والإشعاع. تسعى هذه التجارب لفهم كيفية تأثير هذه العوامل على الأنظمة البيولوجية، مما قد يسهم بشكل كبير في تطوير استراتيجيات لإدارة صحة رواد الفضاء.

بالإضافة إلى الفئران، تشارك ذبابة الفاكهة في التجربة، والتي تعتبر نموذجًا ممتازًا بسبب تركيبها الجيني المعروف ودورات حياتها القصيرة. هذا التنوع في الكائنات الحية يسهم في الحصول على بيانات شاملة حول تأثير رحلات الفضاء.

يعتبر التركيز أيضا على الإشعاع أحد الجوانب الأساسية لهذه المهمة. فقد يؤدي الإشعاع الفضائي إلى أضرار بالغة للأنسجة الحية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. لذلك، تم اختيار مدار مهمتها لزيادة مستوى التعرض للإشعاع، مما يمثل فرصة لدراسة تأثيراته على الكائنات الحية بشكل أكثر دقة.

وتسعى وكالات الفضاء إلى فهم المخاطر المرتبطة بالإشعاع، وتستهدف مهمة "بيون-إم رقم 2" جمع بيانات قيمة ستسهم في تطوير تقنيات جديدة لحماية رواد الفضاء من هذه المخاطر، مما يمهد الطريق للابتكارات في مجال الصحة والسلامة الفضائية.

روسيا غزو الفضاء سفينة نوح رحلة روسيا للفضاء مهمة بيون إم رقم 2 رحلات الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة

أرشيفية

توك توك السبب .. إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بالسلام

أرشيفية

حاجه لله يا بيه.. قرار عاجل ضد عصابة الـ 14 للتسول بقصر النيل وعابدين

بالصور

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

السم الأبيض القاتل.. ماذا يحدث لجسمك عند ترك السكر؟

اضرار السكر الابيض
اضرار السكر الابيض
اضرار السكر الابيض

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد