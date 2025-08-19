مدبولي من طوكيو: مصر ترحب بالاستثمارات اليابانية.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مدبولي من طوكيو: مصر ترحب بالاستثمارات اليابانية وتدعو لإنشاء منطقة صناعية متخصصة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيب مصر باستثمارات الشركات اليابانية، داعياً إلى إنشاء منطقة صناعية متخصصة في مصر تضم تكتلات صناعية حيوية، خاصة في مجال صناعة السيارات، بما يدعم خطط الدولة المصرية نحو تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، المنعقد في العاصمة طوكيو، حيث شدد مدبولي على أهمية دعم التكتلات الصناعية كأداة فعالة لدفع عجلة التنمية الصناعية، وتعزيز فرص التصدير ورفع معدلات التشغيل.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تقدم فرصًا واعدة للمستثمرين اليابانيين، مدعومة بتطورات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري، وسياسات اقتصادية مرنة تهدف لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل الجهود الحكومية الحثيثة لتطوير البنية التحتية وتيسير بيئة الأعمال.

تراجع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.. واللحوم تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو

شهدت الأسواق المصرية خلال الأسابيع الأخيرة تراجعًا كبيرًا وغير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم، التي كانت تُباع في وقت سابق بسعر يصل إلى 500 جنيه للكيلو، بينما تُباع اليوم في بعض المنافذ بدءًا من 250 جنيهًا للكيلو، في مؤشر واضح على تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، ونجاح الجهود الحكومية لضبط الأسواق.

مبادرات حكومية لضبط الأسعار

ولم يقتصر التراجع على اللحوم فحسب، بل شمل سلعًا غذائية متنوعة، منها الخضروات ومنتجات الألبان والسلع الاستهلاكية، ضمن مبادرة وطنية كبرى أطلقتها الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وسلاسل البيع الكبرى، وبمشاركة قوية من المنتجين والموردين، بهدف خفض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وزير الزراعة: اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض

وفي تصريحاته لبرنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل انخفاض أسعار البيض والدواجن، مشيرًا إلى أن أسعار البيض شهدت تراجعًا كبيرًا، وأن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض، بل وتُصدر حاليًا الفائض للأسواق الخارجية.

مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك بعد انقطاع دام خمس سنوات، يُعد فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى المشاركة المصرية واليابانية الواسعة في هذا الحدث تعكس الاهتمام المشترك بدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

وأكد مدبولي، خلال كلمته في الاجتماع، أن مصر شهدت خلال العقد الماضي طفرة تنموية كبيرة، شملت تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، لا سيّما في ظل الطفرة غير المسبوقة في تطوير البنية التحتية.

وأوضح أن مصر أنفقت نحو 550 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية على مشروعات البنية التحتية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتيسير أعمال الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري.

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة



حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية صحراوية، ما أدى إلى صعود درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة، إن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع منذ مطلع الأسبوع لتسجل اليوم الثلاثاء 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل الدرجة المحسوسة إلى 40 درجة.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة تتجاوز معدلاتها المعتادة بنحو درجتين إلى ثلاث درجات، مشيرة إلى أنها ستعود لمستوياتها الطبيعية غدًا الأربعاء.

مصلحة الضرائب تكشف آلية التصالح مع المتهربين من صناع المحتوى



كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل العقوبات المقررة على المتهربين ضريبيا من صناع المحتوى والعاملين عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القانون يتيح التصالح وفقًا لعدة مراحل.

وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه في حال عدم رفع دعوى قضائية، يمكن التسوية بسداد 100% من الضريبة المستحقة، أما إذا تم رفع الدعوى، فيتوجب على المخالف سداد أصل الضريبة مضافًا إليه 50% من قيمتها ومقابل التأخير.

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية: “في حال صدور حكم قضائي نهائي، يصبح التصالح ممكنا من خلال دفع أصل الضريبة مضافا إليها 75% من قيمة العقوبات”.

مها جميل: كل جدارية في مشروع «ذهب أسوان» تحمل فكرة مستمدة من هوية الجنوب

كشفت الفنانة التشكيلية مها جميل، عن بداية فكرة مشروع «ذهب أسوان» الذي انطلق قبل 18 عامًا، وتطورت أشكاله الفنية عبر الزمن، مؤكدة أن كل جدارية في المشروع تحمل فكرة مستمدة من هوية البلد.

وقالت “جميل”، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إن المشروع الأخير هدف إلى رسم الهوية الحقيقية للبلد من خلال تصوير أهلها، وهو ما انعكس في اختيار اسم «ذهب أسوان» الذي يمثل الفكرة الأساسية التي يسعون لتقديمها كواجهة سياحية مميزة.

من جهته، أوضح الفنان التشكيلي علي عبد الفتاح أن التحدي الأكبر في مشروع «ذهب أسوان» يكمن في كيفية التعبير عن المجتمع المحيط من خلال الفن، وتحقيق تطلعاته في شكل مرئي يمكن للجميع التعرف عليه والارتباط به، مشيرا إلى أن الأعمال الفنية الجدارية في الشارع تحتاج إلى انتماء حقيقي للمجتمع كي يتم قبولها، وهو ما حرص عليه فريق العمل من البداية.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم "الثلاثاء".



وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء، كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و 48.24 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.60 جنيه للبيع، و 56.43 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني 65.57 جنيه للبيع، و65.37 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل الريال السعودي 12.89 جنيه للبيع، 12.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي 158.50 جنيه للبيع، و 157.99 جنيه للشراء.

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5205 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4555 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3904 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36440 جنيها.

سفير فرنسا لدى إسرائيل: اعترافنا بالدولة الفلسطينية خطوة ضرورية لإيجاد مخرج من الحرب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن سفير فرنسا لدى إسرائيل، قال إن اعترافنا بالدولة الفلسطينية خطوة ضرورية لإيجاد مخرج من الحرب.



وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هناك 22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأوضحت القناة أن هناك 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف استهدف مواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، و4 شهداء جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس.



وجاء أيضًا أن هناك 5 شهداء بنيران قوات الاحتلال قرب موقع كيسوفيم جنوب شرقي دير البلح، شهيد ومصابون من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.



وتابعت القناة أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف المناطق الشرقية في دير البلح وسط قطاع غزة، وقصف إسرائيلي متواصل يستهدف حيي الزيتون والصبرة جنوب شرقي مدينة غزة.