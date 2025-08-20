قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نبيل الكوكي: «المصري» لعب من أجل الفوز فقط والخروج بنقطة أمام بطل أفريقيا ليس سيئًا

الكوكي مدير فني المصري
الكوكي مدير فني المصري
محمد الغزاوى

أكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري أنه لعب من أجل الفوز فقط والخروج بنقطة أمام بطل أفريقيا ليس سيئًا.

وأضاف الكوكي قائلاً: كنا قريبين من إحراز التعادل خلال الشوط الأول لولا تصدي القائم لكرة طمين.

وشدّد المدير الفني للنادى المصري أنه سعيد بقوة شخصية الفريق واللاعبين التي مكّنتهم من العودة في النتيجة مرتين.

وأضاف “الكوكي” أنه غير راضٍ تمامًا عن المستوى الفني للفريق خلال المباراة ولكنه سعيد بالروح القتالية للاعبين.

نبيل الكوكي: المصري لعب من أجل الفوز فقط والخروج بنقطة أمام بطل أفريقيا ليس سيئًا

ولفت الكوكي ان سعداوي هو الأول في ترتيب مسددي ركلات الجزاء بالفريق ، وإهدار الركلة قد يكون لسوء التوفيق احيانُا.

كانت مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز والتي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد السويس الجديد وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، شهدت حضور مجلس إدارة النادي ممثلا في النائب الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي ومحمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق،  وكذلك  أبو العزايم محمد عضو مجلس الإدارة،  حيث حرصوا عقب المباراة  على النزول لغرفة ملابس الفريق للشد من ازر اللاعبين والجهاز الفني، مُشيدين بالروح القتالية للاعبين التي مكنتهم من العودة في النتيجة لمرتين بعد التأخر مطالبين اللاعبين بالاستمرار في بذل الجهد والعرق ومواصلة النتائج الإيجابية التي مكنتهم حتى الآن من تصدر جدول الترتيب.

المصري بيراميدز النادى المصري نبيل الكوكي

