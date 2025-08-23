قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
أخبار البلد

لأول مرة.. تغيير الصمام الأورطي بتقنية التافي بمستشفى شرم الشيخ الدولي

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تحقيق إنجازات طبية جديدة بمستشفيات الهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضحت أن فريق قسم القلب بمستشفى شرم الشيخ الدولي، أحد مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء، نجح في إجراء عملية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، وذلك لأول مرة بالمحافظة، كما تم خلال العملية تركيب دعامة في أحد الشرايين التاجية التي كانت تعاني من ضيق، وذلك ضمن تغطية التأمين الصحي الشامل.

وتُعد عملية الـ(TAVI) من أحدث تقنيات علاج ضيق الصمام الأورطي دون جراحة قلب مفتوح، حيث تتيح للمرضى، خاصة كبار السن أو من لديهم مخاطر عالية، استعادة القدرة على التنفس والحركة بسرعة، وتقلل من فترة التعافي بشكل كبير، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الطبية العالمية.

وضم الفريق الطبي المشارك في العملية كل من: خبير أمراض القلب د. ياسر صادق استشاري أمراض القلب والقسطرة، د. أحمد مصباح استشاري ورئيس قسم القلب، د. حسام إبراهيم أخصائي الأشعة والتصوير الطبي، إلى جانب فريق التمريض: من قسم القسطرة: إسماعيل عبدالنبي، هاني سلمي، هاني حموده، أحمد عصام، ومن قسم العمليات: وليد الرفاعي إبراهيم، سعد عبدالله، محمود محمد، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالحميد، مدير المستشفى.

مستشفى رأس سدر المركزي

وفي مستشفى رأس سدر المركزي، قامت الهيئة لأول مرة بإدخال تقنية المنظار الجراحي في إجراء العمليات، حيث استقبلت المستشفى حالة سيدة تعاني من ألم شديد بالبطن، وبعد الفحوصات تبين حاجتها إلى عملية استئصال للمرارة.

وعلى الفور تم تجهيزها ودخولها غرفة العمليات، حيث أُجريت العملية باستخدام المنظار الجراحي، وخرجت المريضة إلى القسم الداخلي لمتابعة العلاج، ثم غادرت المستشفى بعد تحسن حالتها مع التوصية بالمتابعة بالعيادات الخارجية.

وضم الفريق الطبي المعالج: أ.د. عمرو سالم سمك استشاري الجراحة العامة، د. أحمد زيادة أخصائي الجراحة العامة، أ.د. ألفت عبدالمنعم استشاري التخدير، د. شادي مصطفى طه أخصائي التخدير، بمشاركة فريق التمريض: حسن صباح، محمد خالد، محمد موسى، محمد عصام، محمود ربيع، وذلك تحت إشراف د. محمود مسعد مدير المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه الإنجازات الطبية الجديدة في مستشفيات جنوب سيناء توفر مزيدًا من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للأهالي، وتدعم مبدأ توطين العلاج واللامركزية في تقديم الخدمات، بما يقلل الحاجة للانتقال خارج المحافظة، ويعزز فرص حصول المرضى على أفضل رعاية طبية بالقرب من محل إقامتهم.

وأضاف السبكي، أن إدخال مثل هذه التقنيات المتقدمة يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أن مستشفيات الهيئة ولا سيما منهما مستشفيي شرم الشيخ الدولي ورأس سدر المركزي قد استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 30 ألف وافد من 97 دولة عربية وأجنبية.

وتابع: أن نجاح أولى العمليات بالمستشفيين يعكس كفاءة الأطقم الطبية وتجهيزات المستشفيات التابعة للهيئة وفقًا للمعايير العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الخدمات الجديدة المقدمة دون جراحة وبأحدث التقنيات العالمية تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمة الطبية، وتنسجم مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والاعتماد على أحدث الابتكارات الطبية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويضمن أعلى معدلات الأمان والجودة للمرضى.

ولفت إلى أن مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء قدمت أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للأهالي والوافدين على حد سواء، في مختلف التخصصات الطبية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحه، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي متكامل ومتطور يضع مصر في مصاف الدول الرائدة إقليميًا ودوليًا.

المناظير مستشفى رأس سدر هيئة الرعاية الصحية جنوب سيناء سيناء الإنجازات الطبية TAVI

