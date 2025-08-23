أخبار السيارات| 5 موديلات رياضية يقدمها الصانع الصيني بأرخص سعر.. اركب سيارة رينو أوتوماتيك بأقل من 500 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

نظرة شاملة عن فولكس فاجن جولف GTI موديل 2025 وما تقدمه

تقدم فولكس فاجن الألمانية العريقة، مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارتها في السوق العالمي، منها سيارة جولف GTI موديل 2025، والتي تعد إمتداد لأيقونة شهيرة ومميزة في عالم سيارات VW وخاصة بين عائلة الهاتشباك.

كسر زيرو.. ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 أعلى فئة بهذا السعر

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس واحدة من أبرز السيارات اليابانية التي قدمت في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتضم السيارة باقة من التجهيزات بحسب الفئات، منها أدوات المساعدة ووسائل الحماية، إلى جانب عناصر الرفاهية.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني بأرخص سعر

تقدم العلامات الصينية المختلفة، مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى تنوع التصميمات والموديلات، إلى جانب الأسعار أيضا، إضافة إلى التصميمات ومنها الفئات الرياضية.

ماذا تقدم هونشي E-HS9 الصينية الفاخرة وكم سعرها؟

تواصل العلامات الصينية ابهار محبي عالم السيارات، وفي هذا الموضوع نتحدث عن احد افخم إصدارات علامة هونشي، وهي النسخة الفاخرة صاحبة اللقب E-HS9.

اركب سيارة رينو أوتوماتيك بتصميم رياضي.. أقل من 500 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاصدارات، والتي تختلف من ناحية الموديلات، والقدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب عناصر التصميم، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية.



إم جي 6 كاملة فتحة سقف بأقل سعر للمستعمل.. فبريكا بالكامل

تعتبر السيارة إم جي 6 واحدة من اشهر سيارات السيدان الصينية التي قدمت في السوق المصري، والتي تأتي بعدد من التجهيزات الفنية، إلى جانب التقنيات الأخرى التي تتضمن وسائل الرفاهية والحماية، بالإضافة إلى قدراتها في التسارع.