أخبار السيارات| 5 موديلات رياضية يقدمها الصانع الصيني بأرخص سعر.. اركب سيارة رينو أوتوماتيك بأقل من 500 ألف جنيه

شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»
خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم
شيكابالا: المواهب قلت خالص في مصر.. واللي معاه فلوس هو اللي بيلعب
شيكابالا: أتمنى تدريب الزمالك لكن البعض داخل النادي لن يتركوني
صلاة تسبحة وقداس عيد "العذراء" بكنيستها في بني مزار | صور
دينا أبو الخير: لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول
كولمبوس الأمريكي يحتفل بمشاركة وسام أبوعلي في أول مباراة مع الأسود والذهب
تأهب في الأهلي قبل مواجهة المحلة.. و«الشحات» يقترب من المشاركة
بعد تعاقد القادسية الكويتي مع «كهربا» .. الغندور: خطوة مهمة لاستعادة مستواه
«ونيس وش السعد عليّا»| جميلة عزيز تروي ذكرياتها مع محمد صبحي.. وتفاصيل أزمتها الصحية
نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

نظرة شاملة عن فولكس فاجن جولف GTI موديل 2025 وما تقدمه
تقدم فولكس فاجن الألمانية العريقة، مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارتها في السوق العالمي، منها سيارة جولف GTI موديل 2025، والتي تعد إمتداد لأيقونة شهيرة ومميزة في عالم سيارات VW وخاصة بين عائلة الهاتشباك.

كسر زيرو.. ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 أعلى فئة بهذا السعر
تعتبر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس واحدة من أبرز السيارات اليابانية التي قدمت في السوق المصري، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتضم السيارة باقة من التجهيزات بحسب الفئات، منها أدوات المساعدة ووسائل الحماية، إلى جانب عناصر الرفاهية.

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني بأرخص سعر
تقدم العلامات الصينية المختلفة، مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى تنوع التصميمات والموديلات، إلى جانب الأسعار أيضا، إضافة إلى التصميمات ومنها الفئات الرياضية.

ماذا تقدم هونشي E-HS9 الصينية الفاخرة وكم سعرها؟
تواصل العلامات الصينية ابهار محبي عالم السيارات، وفي هذا الموضوع نتحدث عن احد افخم إصدارات علامة هونشي، وهي النسخة الفاخرة صاحبة اللقب E-HS9.

اركب سيارة رينو أوتوماتيك بتصميم رياضي.. أقل من 500 ألف جنيه
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاصدارات، والتي تختلف من ناحية الموديلات، والقدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب عناصر التصميم، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية.
 

إم جي 6 كاملة فتحة سقف بأقل سعر للمستعمل.. فبريكا بالكامل
تعتبر السيارة إم جي 6 واحدة من اشهر سيارات السيدان الصينية التي قدمت في السوق المصري، والتي تأتي بعدد من التجهيزات الفنية، إلى جانب التقنيات الأخرى التي تتضمن وسائل الرفاهية والحماية، بالإضافة إلى قدراتها في التسارع.

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

سما المصري تقبل عرض وظيفة بـ 50 ألف جنيه.. حقيقة ولا تريند؟

صورة لإحدى المصابات

قرارات عاجلة من النيابة العامة بالإسكندرية حول واقعة الغرق بأبوتلات

ضحايا حادث الاسكندرية

ننشر الصور الأولى لضحايا سوهاج في"رحلة الموت" بالإسكندرية

الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم 2025 | رابط وموعد

مواقيت الصلاة في اسوان

تعرف على مواقيت الصلاة فى أسوان اليوم الأحد 24-8-2025

مصرع طفل وإصابة اثنين في إنهيار حائط بطما في سوهاج

السياره

إصابه 6 أفراد بإصابات متفرقه إثر إنقلاب سيارتهم على طريق جمصه

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

