بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
أحمد زاهر لـ ابنته: إن شاء الله تكسري الدنيا
إعلام إسرائيلي: محادثات سرية بين تل أبيب ودمشق تثير مخاوف في لبنان
برشلونة يعلن إعارة حارسه لمدة موسم.. تفاصيل
لدعم تدريب وتأهيل الشباب.. محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات
رسالة قوية.. مدبولي: مصر تدعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
من الترند إلى تهمة خطيرة.. القصة الكاملة للتحفظ على أموال أوتاكا طليق هدير عبد الرازق
"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اتحاد عمال مصر: غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لكل مؤسسة تخالف الحد الأدنى للأجور

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل المصري، تأتي القوانين الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور كخطوة حاسمة تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومنظمة.

ومن المقرر أن تبدأ هذه القوانين في التطبيق الرسمي اعتبارًا من 9 سبتمبر المقبل، وسط جهود مكثفة من الجهات الرقابية لضمان تنفيذها بكل دقة وفاعلية. 

ويأتي ذلك في سياق تغيرات هيكلية كبيرة في إدارة سوق العمل، حيث انتقل الدور الأساسي من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ما استدعى وجود تشريعات أكثر صرامة تواكب هذه التحولات وتحمي العاملين من أي تجاوزات. 

ونستعرض أبرز تفاصيل القانون الجديد، آليات الرقابة، والعقوبات التي تنتظر المخالفين.

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن القوانين الجديدة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور ستبدأ في التنفيذ من 9 سبتمبر المقبل، مع وجود بعض التعديلات التي تهدف إلى تسهيل تطبيق القانون بشكل فعّال.

تعدد الجهات الرقابية لضمان تطبيق القانون وحماية العاملين

أوضح البدوي  في تصريحات لقناة DMC أن هناك أكثر من جهة مسؤولة عن مراقبة الشركات والمصانع للتأكد من التزامها بالقانون، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لضمان حقوق العمال.

تغيير في إدارة سوق العمل وضرورة حماية العاملين

أشار إلى أن الوضع الحالي تطلب إصدار قانون عمل جديد بسبب تحول إدارة الأعمال من الحكومة إلى القطاع الخاص، ما استدعى وجود تشريعات تحمي حقوق العاملين في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل.

إجراءات رادعة لمخالفي الحد الأدنى للأجور

وشدد على أن أي مخالفة للقانون ستُواجه بغرامات رادعة، تصل إلى 20 ألف جنيه، لضمان الالتزام وحفظ حقوق العمال وتحقيق العدالة في بيئة العمل.

رئيس اتحاد عمال مصر الحد الأدنى للأجور مراقبة الشركات والمصانع

