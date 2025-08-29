قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القناة الناقلة ومعلق وموعد مباراة الأهلي و بيراميدز
أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في سبتمبر 2025
أحمد حسن: أتمنى ألا يكون كلام الوزير عن عقود اللاعبين مجرد تصريحات
مابين حرجة وخطيرة .. حدث أمني خطير بغزة وإصابة 9 من جنود الاحتلال
أسرة تووليت وأصدقائه مفاجأة حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة
بعد مقترح تغليظها بسبب التيك توكرز.. ما عقوبة غسل الأموال؟
ختام مهرجان العلمين الجديدة.. كايروكي يدعم القضية الفلسطينية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30-8-2025
اليوم.. الأزهر ينفذ فعاليات يوم السرد القرآني للطلاب داخل مصر وخارجها
ميدو عادل يروي سرّ لقائه بالزعيم عادل إمام «7 ساعات»
حبس شبكة منافية للآداب تستخدم أحد الكافيهات الشهيرة بالعجوزة
الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو مهدد بالاعتقال في الأرجنتين وسط تزايد الضغوط الدولية

نتنياهو
نتنياهو
ناصر السيد

أعلن محامو حقوق الإنسان، يوم الجمعة، أنهم رفعوا شكوى جنائية أمام المحاكم الفيدرالية الأرجنتينية، مطالبين باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زيارته للبلاد، وسط تقارير عن زيارة محتملة في سبتمبر لم تُؤكد بعد.

وتطالب الشكوى الجنائية المرفوعة أمام المحاكم الفيدرالية الأرجنتينية باعتقال نتنياهو في البلاد، والتحقيق مع السلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية في حادثة وقعت في 23 مارس، وأُعدم فيها 15 شخصًا، من بينهم عدد من المسعفين الذين ساعدوا ضحايا تفجير، وفقًا للشكوى التي اطلعت عليها رويترز.

وكان من المتوقع أن يزور نتنياهو الأرجنتين في سبتمبر، وفقًا لتقارير إعلامية، لكن الحكومة لم تؤكد الزيارة.

وأفادت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، يوم الجمعة، أن نتنياهو قد يطلب بدلًا من ذلك لقاءً مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، بينما يتواجد الزعيمان في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر.

جاء في الشكوى، التي رفعها المحامي الأرجنتيني في مجال حقوق الإنسان، رودولفو يانزون، وراجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "من المفهوم أن نتنياهو مسؤول جنائيًا بصفته شريكًا في ارتكاب جريمة حرب، وهي التسبب عمدًا في الموت جوعًا؛ وجرائم ضد الإنسانية، مثل القتل والاضطهاد، وغيرها من الأعمال اللا إنسانية".

وكانت جمعية عمال الدولة (ATE) ومنظمة حقوق الإنسان HIJOS قد قدمتا بالفعل مذكرة توقيف بحق نتنياهو في المحاكم الفيدرالية الأرجنتينية في أوائل أغسطس.

ويواجه نتنياهو ضغوطًا عالمية متزايدة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل آلاف الفلسطينيين ونزوح معظم السكان.

وواجهت إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل، مذكرة توقيف بحق نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. 

نتنياهو الأرجنتين الاعتقال في الأرجنتين المحاكم الفيدرالية الأرجنتينية رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | منشور يحذر الفتيات من سرقة صورهن ونشرها بمواقع إباحـ ية .. طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

‏ChatGPT

مفاجآت في واقعة تخلص شاب من حياته بمعاونة ChatGPT.. تفاصيل

الطفلة مايان

بعد وفاة مايان.. 5 طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. استمع ثم تحدّث

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد