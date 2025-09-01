قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار الوادي الجديد| انطلاق مبادرة لتنمية الثروة النحلية بالداخلة.. والاستعداد للعام الدراسي الجديد

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها، انطلاق مبادرة لتنمية الثروة النحلية بواحة الداخلة.


أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مبادرة جديدة لتنمية الثروة النحلية على مستوى المركز، وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ممثلًا في محطة تربية ملكات النحل بالوادي الجديد.

قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، إن المركز يتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على طرود وخلايا نحل نقية من سلالة "كرينولي"، وذلك خلال الفترة من الأول من سبتمبر المقبل وحتى الأول من نوفمبر 2025.

وأوضح ياسر، أن الأولوية ستكون لأسبقية الحجز نظرًا لمحدودية الكميات المطروحة، على أن يبدأ تسليم الطرود والخلايا من مركز البحوث الزراعية بالداخلة اعتبارًا من 20 فبراير 2026، وعلى المواطنين الراغبين سداد مبلغ 200 جنيه كرسوم جدية للحجز تُخصم من السعر النهائي عند الاستلام، ولا يُرد في حال عدم استكمال الإجراءات.

وأكد ياسر، أن سعر الخلية يتضمن ملكة نحل حديثة الإنتاج من نوع "كرينولي" نقية، وعدد قرصين مغطّيين بالنحل (حضنة + عسل وحبوب لقاح) مقابل 1100 جنيه، مع إمكانية الحصول على صندوق خشبي اختياري بمبلغ 500 جنيه إضافي، مشيرًا إلى أن  مركز البحوث الزراعية سيقدّم استشارات فنية ودورات تدريبية مجانية للراغبين في الدخول إلى هذا المجال، دعمًا لهم في بداية مشروعات تربية النحل.

استعدادات مكثفة بالوادي الجديد لانطلاق العام الدراسي الجديد وتوفير بيئة آمنة للطلاب


شهدت محافظة الوادي الجديد، استعدادات مكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية والإدارات التعليمية أعمال الصيانة والتجهيز داخل المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب، وذلك بتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وتضمنت الاستعدادات الانتهاء من أعمال دهان الفصول الدراسية وصيانة الأثاث المدرسي، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بمحيط المدارس بالتعاون مع الوحدات المحلية تسوية الطرق المؤدية للمدارس، بما يسهم في تيسير حركة الطلاب وأولياء الأمور، مع إنشاء مطبات صناعية أمام البوابات لحمايتهم من خطورة السيارات المسرعة، فضلًا عن متابعة شبكات الكهرباء والإنارة والتأكد من صلاحية دورات المياه وتوفير مصادر المياه بشكل دائم.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة استعدادًا للعام الدراسي الجديد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال قبل بدء الدراسة، مع توفير بيئة نظيفة وآمنة تحفز الطلاب على التحصيل العلمي.

من جانبه، أوضح الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة لمتابعة جاهزية المدارس، مشيرًا إلى أنه تم سد العجز في بعض التخصصات بالمدرسين، مع توزيع القوى البشرية المتاحة لتحقيق أفضل أداء تعليمي.

وأشار إلى أن المديرية تتابع بشكل يومي كافة التجهيزات داخل المدارس، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بداية جادة للعام الدراسي تواكب خطط الدولة في تطوير العملية التعليمية، ورفع مستوى الجودة داخل مدارس الوادي الجديد.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "أسيوط – الوادي الجديد"


أصيب 4 أشخاص في حادث مروري، بطريق " أسيوط – الخارجة " في نطاق مركز الخارجة بالوادي الجديد.


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي. 


وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " أسيوط – الخارجة “ بمنطقة الكيلو 50 من الطريق اتجاه الخارجة، أسفر عن إصابة؛ محمود فتحي محمد، 36 عامًا، محمد سيد عبد الفتاح، 21 عامًا، على رمضان كامل حسن، 62 عامًا، سلطان جمال عيسى، 40 عًاما. 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

