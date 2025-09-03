عادته ولا هيشتريها .. «الغندور» يعلّق على هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة

علّق الإعلامي خالد الغندور، على هزيمة نادي الزمالك من وادي دجلة في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية: “عادتك ولا هتشتريها، الزمالك يعطي الأمل من جديد للنادي الأهلي، ولو الأبيض كسب كان هيفرق 8 نقاط كاملة عن غريمة المارد الأحمر قبل فترة التوقف الدولي”.

وأضاف: “الزمالك لم يقدّم أداء جيدًا من بداية الدوري حتى الآن، النتائج مرضية للجمهور ولكن الأداء داخل الملعب وصناعة الفرص تكاد تكون معدومة وقليلة جدًا”.

وتابع: “يانيك فيريرا لا يصلح لنادي بقيمة الزمالك رغم تصدره للدوري في وقت من الأوقات، واتهاجمت بسبب التصريح ده، وهل في حد يلاعب سيف جعفر في مركز وسط الملعب المدافع”.

موقف الزمالك في جدول الترتيب

يحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 10 نقاط، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن المتصدر المصري البورسعيدي.

مواجهات الزمالك المرتقبة في سبتمبر

الجولة السادسة: الزمالك × المصري – السبت 13 سبتمبر، الساعة 8:00 مساءً.

الجولة السابعة: الإسماعيلي × الزمالك – الخميس 18 سبتمبر، الساعة 5:00 مساءً.

الجولة الثامنة: الزمالك × الجونة – الثلاثاء 23 سبتمبر، الساعة 8:00 مساءً.

الجولة التاسعة (قمة الدوري): الأهلي × الزمالك – الاثنين 29 سبتمبر، الساعة 8:00 مساءً.