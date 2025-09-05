المحسوسة أعلى من المعلن عنها.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اخبار الطقس اليوم الجمعة، وتفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن الأجواء اليوم صيفية مستقرة، وأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام بدرجة أو درجتين.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي، وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وأن البلاد اليوم تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وارتفاعا في نسبة الرطوبة، وأن المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة التي نشعر بها "المحسوسة" أعلى من المعلن عنها.

وأوضحت أننا نقترب من نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، حيث يفصلنا أقل من ثلاثة أسابيع عن البداية الرسمية في 22 سبتمبر الجاري، وأن موجات الحر الشديدة انتهت مع نهاية شهر أغسطس، وما قد نشهده في الفترة المقبلة من ارتفاعات في الحرارة سيكون طفيفًا ومؤقتًا، مؤكدة أن معدلات درجات الحرارة خلال سبتمبر أقل بكثير مما حدث في شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت أن متوسط الحرارة خلال الأسبوع المقبل سيتراوح بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة لكنها أقل حدة من الفترات الماضية، ما يجعل الطقس أقرب للأجواء الخريفية، خاصة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن النصف الأول من الخريف يُعد فترة انتقالية قد تتخللها بعض الأيام الحارة، بينما النصف الثاني يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار.

وأكدت منار غانم، أن الملابس الصيفية ستظل سائدة حتى نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، لافتة إلى أن الحاجة إلى ارتداء جاكت خفيف تبدأ مع منتصف أكتوبر عند ظهور نسمات البرودة ليلًا، بينما يظل الطقس معتدلًا خلال ساعات النهار.