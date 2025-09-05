قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
المحسوسة أعلى من المعلن عنها.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، اخبار الطقس اليوم الجمعة، وتفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل انكسار موجة الطقس الحارة، التي تؤثر على البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت  غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة الأولى، إن الأجواء اليوم صيفية مستقرة، وأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام بدرجة أو درجتين.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي، وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وأن البلاد اليوم تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وارتفاعا في نسبة الرطوبة، وأن المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة التي نشعر بها "المحسوسة" أعلى من المعلن عنها.

وأوضحت أننا نقترب من نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، حيث يفصلنا أقل من ثلاثة أسابيع عن البداية الرسمية في 22 سبتمبر الجاري، وأن موجات الحر الشديدة انتهت مع نهاية شهر أغسطس، وما قد نشهده في الفترة المقبلة من ارتفاعات في الحرارة سيكون طفيفًا ومؤقتًا، مؤكدة أن معدلات درجات الحرارة خلال سبتمبر أقل بكثير مما حدث في شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت أن متوسط الحرارة خلال الأسبوع المقبل سيتراوح بين 33 و34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة لكنها أقل حدة من الفترات الماضية، ما يجعل الطقس أقرب للأجواء الخريفية، خاصة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، بالإضافة إلى وجود منخفض جوي يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن النصف الأول من الخريف يُعد فترة انتقالية قد تتخللها بعض الأيام الحارة، بينما النصف الثاني يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار.

وأكدت منار غانم، أن الملابس الصيفية ستظل سائدة حتى نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، لافتة إلى أن الحاجة إلى ارتداء جاكت خفيف تبدأ مع منتصف أكتوبر عند ظهور نسمات البرودة ليلًا، بينما يظل الطقس معتدلًا خلال ساعات النهار.

