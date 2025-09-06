قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن السيطرة على 40% من مدينة غزة وتعتزم توسيع العمليات
كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
رياضة

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على إثيوبيا بتصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
رباب الهواري

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، في الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة.

تفاصيل أهداف المباراة

شهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفراعنة، حيث افتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، بعدما حصل محمود حسن تريزيجيه على مخالفة داخل منطقة الجزاء، ليسدد قائد المنتخب الكرة بإتقان في شباك حارس إثيوبيا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عزز عمر مرموش تقدم المنتخب الوطني بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى، ليمنح الفراعنة أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.
 

خطوة كبيرة نحو التأهل
 

بهذا الفوز الثمين، رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ليقترب بشدة من ضمان بطاقة التأهل إلى المونديال، حيث يحتاج فقط إلى نقطة واحدة من مباراته المقبلة لحسم الصعود رسميًا.

ويعد هذا الانتصار استمرارًا لمسيرة قوية للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن، حيث لم يتعرض الفريق لأي هزيمة في التصفيات حتى الآن، مما يعكس قوة الأداء والانضباط التكتيكي.


ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة السابعة

مع نهاية الجولة السابعة من التصفيات، جاء ترتيب منتخبات المجموعة الأولى على النحو التالي:


 

  • منتخب مصر: في المركز الأول برصيد 19 نقطة.
  • منتخب بوركينا فاسو: في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.
  • منتخب سيراليون: في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.
  • منتخب غينيا بيساو: في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.
  • منتخب إثيوبيا: في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.
  • منتخب جيبوتي: في المركز السادس برصيد نقطة واحدة.
     

المباراة القادمة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة، وهي المباراة التي قد تشهد الإعلان الرسمي عن تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليواصل المنتخب مسيرته نحو حلم المونديال بثبات وثقة


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة تصفيات كاس العالم

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

