سهل تتريق.. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لـ سيد عبد الحفيظ

ردّ تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، على التصريحات الأخيرة التي أطلقها سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، والتي سخر فيها من الإعلامي خالد الغندور.

وكتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: "أصبحت موضة هذه الأيام أن يتنمر البعض أو يُلمّح بالكلام على الآخرين، والمصيبة أن هؤلاء أشخاص لهم مكانة في المجتمع ومن المفترض أن يكونوا قدوة."

وأضاف: "من السهل جدًا أن تتنمر أو تسخر من الآخرين، لكن من الصعب أن تكون محترمًا، ومربى على قيم الصح والخطأ، وتقدّر مشاعر الناس."

واختتم قائلاً: "حثّ الإسلام على مراعاة مشاعر الناس وجبر خواطرهم، وحرّم كسر قلوبهم أو إيذاءهم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحلّ لمسلم أن يُروّع مسلمًا)."

وتأتي تصريحات عبد الحميد ردًا غير مباشر على تعليق ساخر أطلقه سيد عبد الحفيظ في أحد اللقاءات، قال في “خوان ألفينا فيه شوية من خالد الغندور، يمكن بس دمه مش تقيل زي خالد.”