الغرفة التجارية: معرض أهلاً مدارس حدث سنوي هام لتلبية احتياجات الأسر

أكد نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، شريف يحيى، أن معرض "أهلاً مدارس" أصبح حدثًا سنويًا مهمًا ومصدرًا أساسيًا للعديد من الأسر المصرية في بداية كل موسم دراسي، حيث يعد وجهة رئيسية للتسوق من أجل تلبية احتياجات أبنائهم الطلاب .



وأضاف يحيى - في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - أن الغرفة التجارية بالقاهرة تسعى كل عام إلى إضافة الجديد على المعرض من خلال تحسين الجوانب المهنية والتربوية.



وأوضح أن هذا العام يُعتبر الدورة الثامنة للمعرض، حيث تم تقديم مزيد من الخصومات التي وصلت إلى 70% في قطاع الملابس الجاهزة وبعض القطاعات الأخرى، مع التركيز على تقديم أفضل الأسعار وأعلى جودة للمستلزمات الدراسية.



وأشار إلى أن معرض "أهلاً مدارس" يُعد حلقة وصل هامة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث يتم مراقبة الأسعار من قبل عدة أطراف، مضيفا " أن الرقابة تتمثل في وجود الغرفة التجارية بشعبها المختلفة من تجار متخصصين في الأسواق، بالإضافة إلى مراقبة وزارة التموين للأسعار، فضلاً عن جناح خاص للرقابة بواسطة جهاز حماية المستهلك"، مؤكدا على أنه في حال وجود أي شكاوى من المستهلكين، يتم التعامل معها بسرعة وكفاءة من خلال الرقابة المتواجدة على مدار الساعة، لضمان توفير بيئة تسوق عادلة وموثوقة لجميع الأسر المصرية.