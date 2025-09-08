قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الغرفة التجارية: معرض أهلاً مدارس حدث سنوي هام لتلبية احتياجات الأسر

اهلا مدارس
اهلا مدارس
أ ش أ

 أكد نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، شريف يحيى، أن معرض "أهلاً مدارس" أصبح حدثًا سنويًا مهمًا ومصدرًا أساسيًا للعديد من الأسر المصرية في بداية كل موسم دراسي، حيث يعد وجهة رئيسية للتسوق من أجل تلبية احتياجات أبنائهم الطلاب .


وأضاف يحيى - في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - أن الغرفة التجارية بالقاهرة تسعى كل عام إلى إضافة الجديد على المعرض من خلال تحسين الجوانب المهنية والتربوية. 


وأوضح أن هذا العام يُعتبر الدورة الثامنة للمعرض، حيث تم تقديم مزيد من الخصومات التي وصلت إلى 70% في قطاع الملابس الجاهزة وبعض القطاعات الأخرى، مع التركيز على تقديم أفضل الأسعار وأعلى جودة للمستلزمات الدراسية.


وأشار إلى أن معرض "أهلاً مدارس" يُعد حلقة وصل هامة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث يتم مراقبة الأسعار من قبل عدة أطراف، مضيفا " أن الرقابة تتمثل في وجود الغرفة التجارية بشعبها المختلفة من تجار متخصصين في الأسواق، بالإضافة إلى مراقبة وزارة التموين للأسعار، فضلاً عن جناح خاص للرقابة بواسطة جهاز حماية المستهلك"، مؤكدا على أنه في حال وجود أي شكاوى من المستهلكين، يتم التعامل معها بسرعة وكفاءة من خلال الرقابة المتواجدة على مدار الساعة، لضمان توفير بيئة تسوق عادلة وموثوقة لجميع الأسر المصرية.

