قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟
الاحتلال يعرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات مستعملة في السوق بعد تراجع الأسعار.. أفضل النصائح للحفاظ على سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات


أسعار المستعمل.. كيا اكسيد موديل 2022 هاي لاين
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الإصدارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية كيا، منها السيارة اكسيد، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية الكروس اوفر، وقدمت السيارة في مصر عبر باقة من الفئات تتنوع من حيث التجهيزات.

الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
كشفت ستيلانتس الداعمة لعلامة ليبموتور الصينية، عن السيارة الجديدة B05، والتي تنتمي إلى العائلة الكهربائية التي يقدمها الصانع الصيني، حيث تمكنت السيارة أن تخطف الأنظار خلال معرض ميونيخ الدولي للسيارات IAA Mobility Show.

أفضل النصائح للحفاظ على سيارتك في أحسن حالة
يرغب الجميع من قائدي السيارات في قضاء رحلتهم اليومية بشكل خال من الأعطال أو المشكلات، والتي قد تتسبب في اهدار الوقت والجهد، بالإضافة إلى انفاق الكثير من الأموال أيضا، إلى جانب بعض المخاطر حسب كل موقف.

هافال H6 كسر زيرو بهذا السعر.. أعلى فئة فبريكا
يضم سوق السيارات المستعملة عدد متنوعة من الإصدارات الصينية، منها السيارة هافال H6 موديل 2022، والتي ظهرت بحالة كسر الزيرو، ضمن الفئات عالية التجهيزات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل.

بمظهر رياضي .. ماذا تقدم افاتار 07 موديل 2025 الجديدة؟
تواصل افاتار من تألقها في مجال السيارات الكهربائية الفاخرة، من خلال السيارة 07 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، وتضم في هيكلها الرياضي مجموعة من التجهيزات المميزة، سواء من الخارج أو فيما يتعلق بقمرة القيادة، إلى جانب القدرات الفنية أيضًا.

سعر جيتور داشينج موديل 2025 كسر زيرو.. سوق المستعمل
تعتبر السيارة جيتور داشينج من اشهر السيارات الرياضية التي قدمت عالميًا ومحليًا، حيث تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع تمتعها بعدد كبير من التجهيزات، تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى تقنيات الحماية والأمان.

بأقل من 400 ألف.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق بعد تراجع الأسعار
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة من الركود الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لتراجع القوة الشرائية لدى عدد كبير من المواطنين، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، على الرغم من انخفاض اسعر السيارات الجديدة " الزيرو" .

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات المستعملة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

المتهمين بواقعة مطاردة طريق الواحات

أخدنا حقوقنا.. أول تعليق من ضحية واقعة مطاردة طريق الواحات بعد الحكم على المتهمين

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة: طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم.. أبراج تتغير أحوالهم ماديا وعاطفيا في أواخر شهور السنة.. هل أنت منهم؟ داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

داليا مصطفى

داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

جدري القرود

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

بالصور

نشرة المرأة: طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم.. أبراج تتغير أحوالهم ماديا وعاطفيا في أواخر شهور السنة.. هل أنت منهم؟ داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد