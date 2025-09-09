أخبار السيارات| 5 موديلات مستعملة في السوق بعد تراجع الأسعار.. أفضل النصائح للحفاظ على سيارتك

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات



أسعار المستعمل.. كيا اكسيد موديل 2022 هاي لاين

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الإصدارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية كيا، منها السيارة اكسيد، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية الكروس اوفر، وقدمت السيارة في مصر عبر باقة من الفئات تتنوع من حيث التجهيزات.

الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور

كشفت ستيلانتس الداعمة لعلامة ليبموتور الصينية، عن السيارة الجديدة B05، والتي تنتمي إلى العائلة الكهربائية التي يقدمها الصانع الصيني، حيث تمكنت السيارة أن تخطف الأنظار خلال معرض ميونيخ الدولي للسيارات IAA Mobility Show.

أفضل النصائح للحفاظ على سيارتك في أحسن حالة

يرغب الجميع من قائدي السيارات في قضاء رحلتهم اليومية بشكل خال من الأعطال أو المشكلات، والتي قد تتسبب في اهدار الوقت والجهد، بالإضافة إلى انفاق الكثير من الأموال أيضا، إلى جانب بعض المخاطر حسب كل موقف.

هافال H6 كسر زيرو بهذا السعر.. أعلى فئة فبريكا

يضم سوق السيارات المستعملة عدد متنوعة من الإصدارات الصينية، منها السيارة هافال H6 موديل 2022، والتي ظهرت بحالة كسر الزيرو، ضمن الفئات عالية التجهيزات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل.

بمظهر رياضي .. ماذا تقدم افاتار 07 موديل 2025 الجديدة؟

تواصل افاتار من تألقها في مجال السيارات الكهربائية الفاخرة، من خلال السيارة 07 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، وتضم في هيكلها الرياضي مجموعة من التجهيزات المميزة، سواء من الخارج أو فيما يتعلق بقمرة القيادة، إلى جانب القدرات الفنية أيضًا.

سعر جيتور داشينج موديل 2025 كسر زيرو.. سوق المستعمل

تعتبر السيارة جيتور داشينج من اشهر السيارات الرياضية التي قدمت عالميًا ومحليًا، حيث تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع تمتعها بعدد كبير من التجهيزات، تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى تقنيات الحماية والأمان.

بأقل من 400 ألف.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق بعد تراجع الأسعار

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة من الركود الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لتراجع القوة الشرائية لدى عدد كبير من المواطنين، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، على الرغم من انخفاض اسعر السيارات الجديدة " الزيرو" .