قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يطالب سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي بالإخلاء الفوري
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل
أسعار الخضروات اليوم 10 سبتمبر 2025
الطيب: لاعبو الزمالك لا يجدون الدعم.. واللوم على الجماهير
الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
وفد أممى يبحث خطة إعادة الإحياء المتكامل لمنطقة دندرة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مكافحة الحشرات وتحقيق بيئة صحية نظيفة

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مكافحة الحشرات وتحقيق بيئة صحية نظيفة
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مكافحة الحشرات وتحقيق بيئة صحية نظيفة
أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مكافحة الحشرات والبعوض، لمنع انتشار الأمراض والحفاظ على الصحة العامة وتحقيق بيئة نظيفة خالية من التلوث .


واستجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية، قامت إدارة التنمية الريفية بحي أول المنتزة، بتنفيذ حملة موسعة لرش البعوض والحشرات الطائرة بعدد من المناطق بنطاق الحي بالمبيدات الضبابية وفقا للمعايير الصحية، وذلك ضمن خطة الحي المستمرة للقضاء على مسببات التلوث والحد من انتشار الأمراض.


وباشر حي ثان العامرية، أعمال تطهير ومكافحة الحشرات بقرية أحمد عرابي ومنطقة نجع "متموح"، تحقيقًا للصحة العامة وراحة المواطنين.


وواصلت إدارة شئون البيئة بحي غرب، جهود مكافحة البعوض والحشرات الطائرة بمناطق مدينة العرائس بكرموز ومحور المحمودية البطئ وشاير الخير 3، 5 بالقباري والشوارع الرئيسية، وجمع وإزالة المخلفات حفاظا على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية .


وتابع حي شرق بالتعاون مع إدارة التطهير المركزي، تنفيذ رش المبيدات الضبابية خلف موقع نادي الاتحاد السكندري ومنطقة الرابعة الناصرية والشوارع الخلفية لمستشفى الكلي بالطريق الزراعي. 


وناشد حي شرق، في بيان، المواطنين الالتزام ومعاونة فريق عمل سيارة مكافحة البعوض في أداء مهامهم، مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.
 

محافظ الإسكندرية أحمد خالد حملات مكافحة الحشرات والبعوض انتشار الأمراض الحفاظ على الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

iPhone 17

آبل تعلن عن أكبر قفزة في تاريخ آيفون وتُحدث ثورة في ساعتها الذكية وسماعاتها

iPhone 17 Pro

تعريف جديد للاحترافية.. iPhone 17 Pro بهيكل ألومنيوم موحد ونظام تبريد ثوري لأداء مستدام

iPhone Air

آبل تفاجئ الجميع بهاتف iPhone Air.. أنحف آيفون بتصميم من التيتانيوم وأداء فئة Pro

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد