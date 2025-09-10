محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات مكافحة الحشرات وتحقيق بيئة صحية نظيفة

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مكافحة الحشرات والبعوض، لمنع انتشار الأمراض والحفاظ على الصحة العامة وتحقيق بيئة نظيفة خالية من التلوث .



واستجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية، قامت إدارة التنمية الريفية بحي أول المنتزة، بتنفيذ حملة موسعة لرش البعوض والحشرات الطائرة بعدد من المناطق بنطاق الحي بالمبيدات الضبابية وفقا للمعايير الصحية، وذلك ضمن خطة الحي المستمرة للقضاء على مسببات التلوث والحد من انتشار الأمراض.



وباشر حي ثان العامرية، أعمال تطهير ومكافحة الحشرات بقرية أحمد عرابي ومنطقة نجع "متموح"، تحقيقًا للصحة العامة وراحة المواطنين.



وواصلت إدارة شئون البيئة بحي غرب، جهود مكافحة البعوض والحشرات الطائرة بمناطق مدينة العرائس بكرموز ومحور المحمودية البطئ وشاير الخير 3، 5 بالقباري والشوارع الرئيسية، وجمع وإزالة المخلفات حفاظا على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية .



وتابع حي شرق بالتعاون مع إدارة التطهير المركزي، تنفيذ رش المبيدات الضبابية خلف موقع نادي الاتحاد السكندري ومنطقة الرابعة الناصرية والشوارع الخلفية لمستشفى الكلي بالطريق الزراعي.



وناشد حي شرق، في بيان، المواطنين الالتزام ومعاونة فريق عمل سيارة مكافحة البعوض في أداء مهامهم، مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.

