هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
الرئيس السيسي وأمير الكويت يؤكدان دعمهما لجهود قطر الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها
تخرج 4 باحثين بالأقصر من جامعة أسلسكا ببرنامج تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية
بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
الرئيس السيسي يوجه بتفعيل السياسات الهادفة لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة بشرق المتوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لأول مرة.. ميناء الأدبية يستقبل مكونات مشروع إنتاج الطاقة المتجددة بنجع حمادي

محمد الغزاوى

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عن استقبال ميناء السخنة  لسفينة الرورو " بحري ابها" الرافعة للعلم السعودى والقادمة من المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تفرغ السفينة شحنة مكونة من ٩٠٠ سيارة، ٤٠ معدة حفر ، ١٠ طرود، تمهيدا لإعادة شحنها مرة أخرى على سفينة الرورو "بحرى ينبع"  والمتجهة إلى ميناء مونتوار بفرنسا،  ويبلغ طول السفينة 217 مترًا بغاطس 8.7 متر.

في سياق متصل، شهد ميناء الأدبية وصول سفينة البضائع العامة"M.V. LIBERTY HARVEST"، قادمة من الصين محملة بـ 50 وحدة من وحدات تخزين الطاقة لصالح المشروع القومي لإنتاج الطاقة المتجددة في نجع حمادي بمحافظة قنا، وتعد تلك أول مرة يتم فيها استقبال وحدات تخزين الطاقة (البطاريات)  بميناء الأدبية.

ويُعد استقبال هذه السفن المحملة بالسيارات والمعدات الثقيلة، إلى جانب مكونات مشروع الطاقة المتجددة، انعكاسًا لقدرة الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على التعامل مع مختلف أنواع السفن والبضائع، بما يؤكد جاهزية البنية التحتية وكفاءة التشغيل.

كما يعكس هذا الأمر الدور المحوري لهذه الموانئ في خدمة حركة التجارة العالمية ودعم المشروعات القومية، خاصة مع ما تشهده من أعمال تطوير وتوسعة تعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

السويس الادبية ترانزيت السخنة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

