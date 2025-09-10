لأول مرة.. ميناء الأدبية يستقبل مكونات مشروع إنتاج الطاقة المتجددة بنجع حمادي

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عن استقبال ميناء السخنة لسفينة الرورو " بحري ابها" الرافعة للعلم السعودى والقادمة من المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تفرغ السفينة شحنة مكونة من ٩٠٠ سيارة، ٤٠ معدة حفر ، ١٠ طرود، تمهيدا لإعادة شحنها مرة أخرى على سفينة الرورو "بحرى ينبع" والمتجهة إلى ميناء مونتوار بفرنسا، ويبلغ طول السفينة 217 مترًا بغاطس 8.7 متر.

أول عملية ترانزيت مباشر لتداول السيارات والمعدات بميناء السخنة

في سياق متصل، شهد ميناء الأدبية وصول سفينة البضائع العامة"M.V. LIBERTY HARVEST"، قادمة من الصين محملة بـ 50 وحدة من وحدات تخزين الطاقة لصالح المشروع القومي لإنتاج الطاقة المتجددة في نجع حمادي بمحافظة قنا، وتعد تلك أول مرة يتم فيها استقبال وحدات تخزين الطاقة (البطاريات) بميناء الأدبية.

ويُعد استقبال هذه السفن المحملة بالسيارات والمعدات الثقيلة، إلى جانب مكونات مشروع الطاقة المتجددة، انعكاسًا لقدرة الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على التعامل مع مختلف أنواع السفن والبضائع، بما يؤكد جاهزية البنية التحتية وكفاءة التشغيل.

كما يعكس هذا الأمر الدور المحوري لهذه الموانئ في خدمة حركة التجارة العالمية ودعم المشروعات القومية، خاصة مع ما تشهده من أعمال تطوير وتوسعة تعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.