رامي صبري يتعاقد على إحياء حفل بالكويت .. ويفتتح جولته الأوروبية بهولندا وفرنسا

يعيش الميجا ستار رامي صبري حالة من النشاط الفني حيث تعاقد على إحياء حفل غنائي ضخم علي مسرح أرينا الكويت يوم 11 ديسمبر القادم وذلك عقب أيام من النجاح الكبير الذى حققه حفله الذي أقيم داخل قاعة الشيخ راشد في مدينة دبي الإماراتية بحضور غير مسبوق من أبناء الخليج العربي.

كما يستعد رامي صبري لجولته الغنائية بدول أوروبا والتي يفتتحها بحفل ضخم للجاليات العربية يوم 13 سبتمبر بهولندا وفي اليوم التالي يحي حفلا آخر بفرنسا.

وتأتي جولة رامي صبري بدول الخليج وأوروبا تزامنا مع نجاحات أغاني البومه الأخير "انا بحبك انت" والذي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتألق في تقديمها بأضخم حفلات موسم الصيف بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي التي شهدت حضورا جماهيريا ضخما.

على جانب آخر يواصل رامي صبري تصوير حلقاته ببرنامج "The Voice Kids" الذي يشارك فيه بصفته عضو لجنة تحكيم بجانب السعودية داليا مبارك ووليد الشامي.

وكان النجم رامي صبري قد خطف الأنظار عالميا من داخل أستاد القاهرة الدولي باستعراض مبهر لاغنية " إفريقيا .. غنوا معانا" التي إفتتح بها إطلاق فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم و التى استضافتها مصر.



وتعد أغنية "إفريقيا .. غنوا معانا" للنجم رامي صبري مفاجأة مبهجة وحماسية لملايين المتابعين حول العالم لكأس أمم إفريقيا وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد إطلاقها بحفل الافتتاح وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل.