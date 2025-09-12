قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب يخطر مجلس الإدارة بعدم الترشح في انتخابات الأهلي
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
دعاء واحد يجبر بخاطرك .. ردده في ليلة الجمعة للمغرب وسترى العجب
أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025
الصفدي يحذّر: غطرسة إسرائيل تهدّد استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية
محذرا من رد الفعل .. مندوب تركيا بمجلس الأمن: إسرائيل لا تنوي إنهاء الصراع في المنطقة
مجلس الأمن يدين هجوم الدوحة دون تسمية إسرائيل.. وقطر تشيد بالتضامن الدولي
حكام مباريات السبت بالجولة السادسة لدوري نايل
مراد مكرم: اللجان الإلكترونية خطر على الأمن القومي
تصاعد التوتر بعد غارة الدوحة.. صحف عبرية تحذر: تركيا الهدف التالي لكن جيشها قوي
أقل سعر ذهب اليوم 12-9-2025
كل ما تريد معرفته عن توقف القلب المفاجئ .. الأسباب والأعراض
برامج اليوم.. مصطفى بكري: مصر ستحافظ على حقوقها ولن تفرط في أي نقطة مياه ..ياسمين عز تشيد بأداء زيزو مع المنتخب ..43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بينهم 31 بمدينة غزة

علي مكي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها :

مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم تكريم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وحصوله على وسام أحرار إفريقيا، خلال استقباله أعضاء منظمة الملوك والسلاطين الأفريقية.

ماكرون: فرنسا ستنشر 3 مقاتلات لحماية أجواء بولندا
 

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ فرنسا ستنشر 3 مقاتلات لحماية أجواء بولندا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.


 

بعد افتتاح سد النهضة.. مصطفى بكري: مصر ستحافظ على حقوقها.. ولن تفرط في أي نقطة مياه
 

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية، وأنه لن يتم التفريط في أي نقطة ماء.


كان عاوز يعزمه على رقاق باللحمة.. ياسمين عز تكشف حقيقة خلاف حسام حسن ومصطفى محمد

علقت الإعلامية ياسمين عز على ما يتردد بشأن وجود خلافات بين الكابتن حسام حسن ومصطفى محمد؛ قائلة: "بالنسبة للناس المعترضين على الكابتن حسام حسن، إنتم زعلانين علشان إيه؟، انت سنغالي طيب ولا إيه علشان نفهم؟".
 

التعليم: لا عجز في معلمي المواد الأساسية.. وأي فصل كثافته لا تتعدى 50 طالبا


كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،  آخر استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد.

صندوق مكافحة الإدمان: 17 ألف موظف تقدموا بطلبات للعلاج من تعاطي المخدرات
 

أكد إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يقوم بالتوعية للوقاية من تعاطي المخدرات  ويقدم العلاج  كما يقوم بالكشف المبكر عن التعاطي.

الكورة بتزغرط في رجله.. ياسمين عز تشيد بأداء زيزو مع المنتخب
 

أشادت الإعلامية ياسمين عز خلال تقديم برنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر؛ قائلة: «ألف مبروك لمصر والمصريين، منتخب مصر بسم الله ما شاء الله اتعادل صفر صفر مع المنتخب البوركيني، ولكن عاوزه أخص بالذكر كابتن زيزو».

بحضور الرئيس السيسى.. الاتحاد الأوروبي يعلن عقد أول قمة مع مصر في بروكسل
 

أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد أول قمة مشتركة مع مصر في بروكسل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في 22 أكتوبر المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة

أعلن إعلام فلسطيني، ارتقاء 43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

السكر بـ 28 جنيها.. مفاجأة في أسعار السلع بمعارض أهلا مدارس

علق هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، على افتتاح معارض اهلا مدارس بالمحافظة.

مصطفى بكرى غزة ياسمين عز ماكرون التعليم معرض أهلا مدارس

