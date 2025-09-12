نصائح غذائية ومكملات لرفع مناعة الطلاب مع العودة للمدارس

قال الدكتور ناجي ألفريد ميشيل، استشاري أمراض الباطنة، إن الوقاية من الأمراض تبدأ بالنظافة العامة، وفي مقدمتها غسل اليدين بانتظام وتجنب المصافحة والعناق، إلى جانب الاهتمام بالتغذية السليمة التي تعزز جهاز المناعة خاصة عند الأطفال.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الجسم يحتاج إلى فيتامينات ومعادن ضرورية لرفع كفاءة المناعة مثل فيتامين C، فيتامين D، الزنك، والسيلينيوم، لافتًا إلى أن هذه العناصر متوفرة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة.

وذكر أن الفواكه مثل الجوافة، الكيوي، والليمون، إضافة إلى الخضروات مثل الفلفل الملون والأفوكادو، تعد مصادر غنية بهذه الفيتامينات، فضلًا عن المكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والمكريل.

وحذر: هذه الفترة تشهد عادة زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية نتيجة تغير الفصول وازدحام الفصول الدراسية.