الجامعات حول العالم تقطع علاقتها مع الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية

قطعت عدد كبير من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والهيئات العلمية حول العالم علاقاتها مع الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، وسط اتهامات لهذه الأخيرة بالتواطؤ مع ممارسات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بحسب ما أفادت به ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.



أنهت جامعة أمستردام برنامج تبادل طلابي مع الجامعة الإسرائيلية في القدس، وأكدت "الرابطة الأوروبية لعلماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية" أنها لن تتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، داعية أعضاءها إلى تبنّي النهج نفسه.

كما ألغت الجامعة الفيدرالية في سيارا في البرازيل قمة ابتكار مع جامعة إسرائيلية، فيما أعلنت جامعات في النرويج وبلجيكا وإسبانيا قطع علاقاتها مع مؤسسات إسرائيلية، وحذت حذوها كلية "ترينيتي" في دبلن خلال الصيف.