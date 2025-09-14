قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسيير الرحلة الـ15.. «السكة الحديد»: أكثر من 14 ألف سوداني غادروا مصر عبر قطارات العودة الطوعية
احترامًا للكيان.. وائل القباني: عندي أسرار كارثية عن الزمالك ومش هحكيها
الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو
حلمي طولان: توليت مسئولية منتخب مصر الثاني «بالصدفة»
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك على المصري بثلاثية نظيفة

علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز الزمالك فوزًا ثمينًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة .

وشارك الغندور صورة للنوادي المتصدرة وأولها نادي الزمالك و علق عليها :"ده آخر الصورة والله ،مش راضية تنزل أكتر من كده ابحث عن فريقك في جدول الترتيب التالي ، ولو عندك تكملة ابعتها في الكومنتات ".


الزمالك يسيطر على المصري وينتزع الصدارة


وكان قد نجح فريق الزمالك في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، وتمكن عدي الدباغ من افتتاح التسجيل في الدقيقة 30، بعدما تابع كرة ارتدت من القائم عقب تمريرة من ناصر ماهر واصطدامها بدفاع المصري، ليضعها بسهولة في الشباك.


وفي الشوط الثاني، عزز عمر جابر تقدم الزمالك بهدف ثانٍ في الدقيقة 64، بعد متابعة داخل منطقة الجزاء لتمريرة من خوان بيزيرا، قبل أن يختتم عبد الله السعيد ثلاثية الفريق في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، نفذها بنجاح.


نجوم المصري في صدارة سباق الهدافين


بينما واصل نجوم الدوري المصري الممتاز سباقهم نحو صدارة جدول الهدافين، ورغم الخسارة، لا يزال نجم المصري البورسعيدي عبد الرحيم دغموم يتصدر جدول هدافي الدوري برصيد 4 أهداف، بينما يلاحقه زميله عمر الساعي المُعار من الأهلي بـ3 أهداف، في حين شهدت الجولة تقدم عدد من اللاعبين الآخرين إلى قائمة المنافسة، من بينهم ناصر ماهر وشيكو بانزا من الزمالك، إضافة إلى أحمد سيد "زيزو" من الأهلي، برصيد هدفين لكل منهم.

الإعلامي خالد الغندور الزمالك ستاد برج العرب الدوري المصري أحمد سيد زيزو الأهلي

الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك على المصري بثلاثية نظيفة

