رياضة

قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب

رباب الهواري

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، التفاصيل الكاملة للتقرير الطبي الذي حسم قرار الكابتن محمود الخطيب بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي.

وأوضح شلبي، في تصريحات تليفزيونية، أن نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالخطيب ظهرت يوم الأربعاء الماضي، أعقبها اجتماع عبر تقنية “زووم” مع الفريق الطبي في ألمانيا لمراجعة حالته الصحية. وخلال الاجتماع، أكد الأطباء ضرورة الابتعاد عن أي ضغوط متواصلة حفاظًا على سلامته، لافتًا إلى أن هذه التوصية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن نصحوه عام 2023 بالراحة التامة.

وأضاف المدير التنفيذي أن الخطيب اجتمع كذلك بالجهاز الطبي المعالج يوم الأربعاء الماضي في القاهرة، حيث نوقشت حالته بشكل تفصيلي. وأوضح التقرير أن استمرار العمل تحت ضغوط عصبية ونفسية متصاعدة أثّر سلبًا على صحته العامة، ما دفع الأطباء إلى التوصية بالابتعاد لفترة زمنية طويلة لتفادي أي مضاعفات مستقبلية.

وبناءً على هذه التوصيات الطبية، أعلن محمود الخطيب، مساء أمس، في بيان رسمي، اعتذاره عن خوض الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أن القرار جاء احترامًا لرأي الأطباء وحرصًا على صحته، التي قد تتأثر سلبًا في حال استمراره تحت الضغط الكبير المرتبط بالعمل الإداري.

جاء اعتذار الخطيب ليمثل صدمة كبيرة لجماهير الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية الذين كانوا يترقبون استمراره في قيادة النادي، إلا أن الكثيرين أبدوا تفهمهم الكامل للقرار، مؤكدين أن صحة الخطيب تأتي في المقام الأول، وأن تاريخه الكبير مع الأهلي كلاعب ورئيس يظل شاهدًا على إنجازاته وإخلاصه للنادي.

