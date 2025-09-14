استعداداً للعام الدراسي الجديد 2025 /2026 رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود رفع كفاءة المدارس|صور

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، أعمال كافة الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة في رفع كفاءة المدارس استعداداً لبدء العام الدراسي 2025-2026 تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد

حيث وجه الدكتور إسلام بهنساوي بتشكيل لجنة تضمنت الإدارة الهندسية والطرق والصرف الصحي والكهرباء وتحسين البيئة والحدائق والقوارض والحشرات والعلاقات العامة، وذلك للاستعداد المبكر لإنطلاق العام الدراسي 2025 - 2026 لتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

رئيس مدينة بورفؤاد : لجنة للمرور اليومى وإزالة المعوقات .

وفي سياق متصل، تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال رفع كفاءة محيط مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات وذلك من خلال تواجد عمال الحدائق والقيام بصيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى ، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفورى لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة وجاري استكمال العمل بالمناطق المحيطة .

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد، أنه تم توجيه فرق إضافية متواجدة بصفة مستمرة لإجراء النظافة العامة ورفع أى مخلفات من المسطحات الخضراء، لظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد الإدارات التنفيذية بالمرور اليومى على مدارس المدينة وتذليل كافة العقبات ومتابعة استعدادات كافة المدارس للعام الدراسي الجديد ، مؤكداً على استمرار الدعم بما يحقق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن بناء الإنسان وتطويره أحد أولويات الفترة الحالية، والذي يتحقق أولاً من خلال تنمية مهاراته التعليمية والتثقيفية بما يتوازي مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات.