محافظات

رئاسة مركز الخارجة: تنفيذ فعاليات مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" بقرى جناح

منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ فعاليات مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة"  بقرى جناح لتشجيع المزارعين على إخراج زكاة الزروع والثمار تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، كما جرى البدء في تجهيز الصوب الزراعية بقرى بولاق استعدادًا للموسم الشتوي.

وقال ياسر عبد التواب نائب رئيس مركز الخارجة، إنه تم تنفيذ أعمال تحسين بيئي وخدمات عامة، شملت حملات نظافة مكثفة شملت شوارع وأحياء المدينة وقرى بولاق والمنيرة وصنعاء وفلسطين وبورسعيد ومتابعة أعمال التشطيبات بالمرحلة الرابعة من خدمات المياه والصرف بقرية أبو طرطور.


وأضاف عبد التواب، أنه جرى  تنفيذ أعمال تشجير بطريق الخارجة – باريس ، واستكمال توصيل شبكات الري لري الأشجار بقرى ناصر الثورة وبشاير الخير و ضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية عبر المنافذ التابعة للوحدة المحلية بالمدينة والقرى، أبرزها منفذ قرية الجزائر و استلام كراتين لحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى العبور.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد مبادره شق تمره

