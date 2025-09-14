قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استعدادًا للعام الدراسي.. محافظ الدقهلية يتفقد توسعات مدرسة الزهراء ببلقاس

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  توسعات مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي بمدينة بلقاس، التي أُنشئت بتكلفة إجمالية بلغت 12,5 مليون جنيه.

وأوضح "المحافظ" أن التوسعات الجديدة تضم 19 فصلًا تعليميًا، ليصبح إجمالي عدد الفصول بالمدرسة 33 فصلًا، بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتحقيق بيئة تعليمية مناسبة.

ووجّه "مرزوق" وكيل وزارة التربية والتعليم بتخصيص الحصة الأولى في أول يوم دراسي بجميع مدارس المحافظة لتوعية الطلاب بأهمية النظافة، والحفاظ على البيئة، وغرس روح الانتماء للوطن في نفوسهم منذ الصغر.

كما شدد "المحافظ" على أهمية تعريف الطلاب بتاريخ محافظة الدقهلية وأعيادها القومية ورموزها الوطنية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن غرس هذه المعرفة في وجدان الطلاب يسهم في تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء للمجتمع ، موجها بعرض الفيلم الوثائقي للمحافظة بجميع المدارس.

وأشار  الي أن العملية التعليمية لا تقتصر فقط على المباني والفصول، بل تشمل أيضًا رسائل تربوية وتوعوية تسهم في بناء الإنسان المصري القادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل، مؤكدًا أن ما تحقق من توسعات تعليمية يعكس التوجهات الوطنية نحو الارتقاء بالتعليم كركيزة أساسية للتنمية.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجاهد عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية

الدقهلية محافظ بللقاس مدارس

