محافظ بني سويف: الأنشطة الطلابية جزء أساسي من المنظومة التعليمية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال جولته "اليوم" استعدادات التعليم لبداية العام الدارس الجديد، حيث تجول داخل الفصول الدراسية والمعامل وقاعات رياض الأطفال، واطمأن على جاهزية الأثاث المدرسي وتوافر المستلزمات التعليمية والوسائل التكنولوجية.

وجه المحافظ بسرعة استكمال أي نواقص قبل بداية الدراسة الفعلية، مشددًا على أن جودة التعليم لا تتوقف عند بناء المدرسة بل تمتد إلى التجهيزات والأنشطة التي تتيح للطلاب صقل مهاراتهم.

وأكد المحافظ أن الأنشطة المدرسية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، قائلاً: "الأنشطة ليست ترفًا، بل وسيلة لغرس الانتماء وتعزيز الإبداع وبناء شخصية متكاملة للطالب"، موجهاً مديرية التربية والتعليم بوضع خطة واضحة لتفعيل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية منذ الأسبوع الأول للدراسة.

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أمل الهواري أن المديرية انتهت من إعداد خطة للأنشطة المتكاملة تشمل المسابقات الثقافية والرياضية والاهتمام بالأنشطة التكنولوجية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو بناء جيل قادر على الابتكار والإبداع.