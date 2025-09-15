الزمالك مهدد بإيقاف القيد وخصم نقاط من رصيده بالدوري.. ما السبب؟

أزمة مالية جديدة يواجهها نادي الزمالك بسبب عدم سداد مستحقات صفقة انتقال المهاجم الأنجولي شيكوبانزا، الأمر الذي يهدد النادي في ظل التصعيد الدولي.

يأتي ذلك بعد أيام من أزمة أخرى مشابهة تعرضت لها القلعة البيضاء بسبب مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني من صفقة الجناح البرازيلي خوان ألفينا، وسط أنباء عن تقدم النادي الأوكراني بشكوى في الفيفا ضد الزمالك.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد أعلن عن ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني وكذا شيكوبانزا مهاجم نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد لأربع سنوات لكل لاعب وذلك ضمن صفقات الزمالك الجديدة لتدعيم صفوف الفريق خاصة في ظل رحيل العديد من اللاعبين.

أزمة مستحقات شيكوبانزا

أعلن باولو لوبو، رئيس نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، أن ناديه تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك، وذلك بسبب عدم سداد مستحقات صفقة انتقال المهاجم الأنجولي شيكوبانزا.

وأكد رئيس النادي البرتغالي في تصريحات صحفية أن الزمالك لم يدفع مستحقات الصفقة حتى الآن، وأنهم تواصلوا مع الإدارة لحل الأزمة.

تصريحات رئيس النادي البرتغالي تتحدث أن عدم سداد المستحقات قد يعرض النادي لعقوبات دولية تصل إلى حرمان الزمالك من قيد لاعبين جدد أو خصم نقاط من رصيده في الدوري المصري إذا لم يتم سداد المستحقات.

أزمة مستحقات خوان الفينا

في سياق متصل، كتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق بسبب فلوس الصفقة ".

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن الزمالك قد تأخر بالفعل في إرسال الدفعة الأولى، موضحًا أن الأزمة تعود إلى تعطل الموارد المالية عقب أزمة سحب أرض 6 أكتوبر والتي أثرت بشكل مباشر على التدفقات المالية المنتظرة للنادي.

وبحسب التقارير فإن إدارة الزمالك سارعت وتواصلت مع مسئولى النادي الأوكراني، حيث تم إخطارهم بالتأخير وبأسباب التأخير والظروف المالية الطارئة التي مر بها النادي.

وشدد مصدر بالنادي، على أن النادي الأوكراني لم يتقدم حتى الآن بأي شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤكداً أن الزمالك ملتزم بسداد المستحقات في أقرب وقت ممكن.