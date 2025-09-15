قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
أصل الحكاية

الزمالك مهدد بإيقاف القيد وخصم نقاط من رصيده بالدوري.. ما السبب؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

أزمة مالية جديدة يواجهها نادي الزمالك بسبب عدم سداد مستحقات صفقة انتقال المهاجم الأنجولي شيكوبانزا، الأمر الذي يهدد النادي في ظل التصعيد الدولي.

يأتي ذلك بعد أيام من أزمة أخرى مشابهة تعرضت لها القلعة البيضاء بسبب مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني من صفقة الجناح البرازيلي خوان ألفينا، وسط أنباء عن تقدم النادي الأوكراني بشكوى في الفيفا ضد الزمالك.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد أعلن عن ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني وكذا شيكوبانزا مهاجم نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد لأربع سنوات لكل لاعب وذلك ضمن صفقات الزمالك الجديدة لتدعيم صفوف الفريق خاصة في ظل رحيل العديد من اللاعبين.

أزمة مستحقات شيكوبانزا

أعلن باولو لوبو، رئيس نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، أن ناديه تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك، وذلك بسبب عدم سداد مستحقات صفقة انتقال المهاجم الأنجولي شيكوبانزا.

وأكد رئيس النادي البرتغالي في تصريحات صحفية أن الزمالك لم يدفع مستحقات الصفقة حتى الآن، وأنهم تواصلوا مع الإدارة لحل الأزمة.

تصريحات رئيس النادي البرتغالي تتحدث أن عدم سداد المستحقات قد يعرض النادي لعقوبات دولية تصل إلى حرمان الزمالك من قيد لاعبين جدد أو خصم نقاط من رصيده في الدوري المصري إذا لم يتم سداد المستحقات.

أزمة مستحقات خوان الفينا 

في سياق متصل، كتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "شكوي جديدة ضد الزمالك من نادي خوان ألفينا السابق بسبب فلوس الصفقة ".

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن الزمالك قد تأخر بالفعل في إرسال الدفعة الأولى، موضحًا أن الأزمة تعود إلى تعطل الموارد المالية عقب أزمة سحب أرض 6 أكتوبر والتي أثرت بشكل مباشر على التدفقات المالية المنتظرة للنادي.

وبحسب التقارير فإن إدارة الزمالك سارعت وتواصلت مع مسئولى النادي الأوكراني، حيث تم إخطارهم بالتأخير وبأسباب التأخير والظروف المالية الطارئة التي مر بها النادي.

وشدد مصدر بالنادي، على أن النادي الأوكراني لم يتقدم حتى الآن بأي شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤكداً أن الزمالك ملتزم بسداد المستحقات في أقرب وقت ممكن.

