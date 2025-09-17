قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انطلاق منافسات ثلاثيات كرة السلة للرجال بأولمبياد الشركات 58

محمد الغزاوى

انطلقت اليوم ثلاثيات كرة السلة للرجال والتي أقيمت علي ملاعب بورتو لأول مرة ضمن فعاليات أولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 والتي يقيمها الاتحاد المصري الرياضي للشركات بحضور المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد العام للشركات ود. احمد اسماعيل نائب رئيس الاتحاد ود. محمد عبد العزيز مدير الشباب والرياضة والمنسق العام للبطولة.

انطلاق منافسات ثلاثيات كرة السلة للرجال بأولمبياد الشركات 58

وقال الكابتن محمد شديد شيخ حكام مصر في كرة السلة وعضو اللجنة الفنية ببطولة الشركات إن البطولة تضم فئتين فوق ٣٥ سنة و ٤٥ سنة. 


وأضاف الكابتن محمد يونس سكرتير لجنة الحكام الرئيسية والمسئول عن حكام المسابقة أن البطولة يشارك فيها سبعة فرق فوق ٤٥ سنه وهي الجهاز المركزي للمحاسبات وبنك القاهرة والزيوت المستخلصة فرقتين، وينك مصر والبنك المركزي في فوق ٤٥ سنة.

كما يشارك فيها ثمانية فوق ٣٥ سنه فرق  جاسكو ، انتاج الكهرباء ، البنك المركزي فرقتين، السويس لتكرير البترول، بتروجيت، ماستر ،كيما اسوان 
وسوف يقام ختام المسابقة بعد الخميس وتوزيع الجوائز علي الفرق الثلاثة الفائزة.

بورسعيد السويس الشركات كرة السلة

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فيلم أوسكار عودة الماموث
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
أعراض مرض الشرايين المحيطية
