انطلقت اليوم ثلاثيات كرة السلة للرجال والتي أقيمت علي ملاعب بورتو لأول مرة ضمن فعاليات أولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 والتي يقيمها الاتحاد المصري الرياضي للشركات بحضور المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد العام للشركات ود. احمد اسماعيل نائب رئيس الاتحاد ود. محمد عبد العزيز مدير الشباب والرياضة والمنسق العام للبطولة.

انطلاق منافسات ثلاثيات كرة السلة للرجال بأولمبياد الشركات 58

وقال الكابتن محمد شديد شيخ حكام مصر في كرة السلة وعضو اللجنة الفنية ببطولة الشركات إن البطولة تضم فئتين فوق ٣٥ سنة و ٤٥ سنة.



وأضاف الكابتن محمد يونس سكرتير لجنة الحكام الرئيسية والمسئول عن حكام المسابقة أن البطولة يشارك فيها سبعة فرق فوق ٤٥ سنه وهي الجهاز المركزي للمحاسبات وبنك القاهرة والزيوت المستخلصة فرقتين، وينك مصر والبنك المركزي في فوق ٤٥ سنة.

كما يشارك فيها ثمانية فوق ٣٥ سنه فرق جاسكو ، انتاج الكهرباء ، البنك المركزي فرقتين، السويس لتكرير البترول، بتروجيت، ماستر ،كيما اسوان

وسوف يقام ختام المسابقة بعد الخميس وتوزيع الجوائز علي الفرق الثلاثة الفائزة.