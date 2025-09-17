الصين: صفقة "تيك توك" مع الولايات المتحدة ستعود بالنفع على الجانبين

أعلنت الصين، أن صفقة "تيك توك" مع الولايات المتحدة ستعود بالنفع على الجانبين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت هيئة خفر السواحل الصينية، أمس الثلاثاء، أن أكثر من عشر سفن فلبينية دخلت بشكل غير قانوني إلى ما وصفته بـ"المياه الإقليمية للصين"

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة بكين" وتزيد من حدة التوتر القائم في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وأوضح البيان الصيني أن السفن الفلبينية تسللت إلى المياه القريبة من جزر نانشا (سبراتلي)، وهي منطقة غنية بالموارد وتخضع لنزاعات إقليمية بين عدة دول في المنطقة، من بينها الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا.

وأضاف خفر السواحل أن قواته البحرية اتخذت "الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون" لمطالبة السفن الفلبينية بالمغادرة، محذراً من أن بكين "ستواصل الدفاع بحزم عن سيادتها الوطنية وحقوقها البحرية".

من جانبها، لم تصدر مانيلا رداً رسمياً فورياً على الاتهامات الصينية، إلا أن مراقبين يتوقعون أن تصر الحكومة الفلبينية على أن تحركاتها تأتي "ضمن مياهها السيادية"، استناداً إلى حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 2016، الذي قضى ببطلان المطالبات التاريخية للصين في معظم بحر الصين الجنوبي. لكن بكين رفضت مراراً الاعتراف بذلك الحكم، مؤكدة أن حقوقها التاريخية في المنطقة "غير قابلة للجدل".



