رئيس جامعة السويس: الجامعات الأهلية ترجمة لرؤية الدولة لبناء منظومة تعليمية تواكب سوق العمل

أقامت جامعة السويس الأهلية اليوم فعاليات اليوم الترحيبي بالطلاب الجدد بحضور ورعاية أ.د. أشـرف حنيجـل رئيس جامعة السويس الأهليـة، أ.د. أسامة مسعود نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أ.د. عز الدين حسيني القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وعدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

وقد تحدث "رئيس الجامعة" مهنئا أبناءه الطلاب بالالتحاق بالجامعة، موضحا أنهم قد اختاروا أن يكونوا جزءًا من مسيرة علمية تُبنى على أسس الابتكار، والتميز، والانتماء، ونحن هنا لنمضي معًا في طريق المعرفة، ونُطلق العنان لقدراتكم، ونُهيئ لكم بيئة تعليمية محفزة وآمنة.

وأوضح "رئيس الجامعة" بأن إنشاء جامعة السويس الأهلية لم يكن مجرد مشروع تعليمي، بل كان ثمرة لرؤية استراتيجية تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه رئيس جامعة السويس الأهلية برسالة لأولياء الأمور واختيارهم بأن يكون أبناؤهم جزءًا من هذا المشروع الوطني الطموح.

حنيجل : توفير وسائل انتقال من مختلف المحافظات، وسكن جامعي متميز لطلاب الجامعة

وأكد رئيس جامعة السويس أن كافة الطلاب في أيدٍ أمينة، وأننا نُولي مسؤولية إعدادهم ورعايتهم كل الاهتمام والرعاية، علمًا وتربيةً وتوجيهًا.

إننا في جامعة السويس الأهلية، لا نكتفي بتقديم المعرفة، بل نحرص على أن تكون هذه المعرفة صحيحة، حديثة، ومواكبة لأحدث ما توصل إليه العلم في مختلف المجالات.



وأكد "حنيجـل" أننا نؤمن بأن التعليم الحقيقي لا يقتصر على الكتب والمقررات، بل يمتد ليشمل بناء الشخصية، وتعزيز المهارات، وصقل القدرات، كي يكون أبناؤكم قادرين على المنافسة بقوة في سوق العمل، محليًا ودوليًا، وليكونوا بحق خير خلف لخير سلف.

مشيرا إلى أننا نُدرك تمامًا حجم الأمانة التي نحملها، ونُعاهدكم أن نكون شركاء في بناء مستقبل أبنائكم، وأن نُهيئ لهم بيئة تعليمية آمنة، محفزة، ومليئة بالفرص، ليُحققوا أحلامهم، ويُسهموا في نهضة وطنهم بكل فخر واقتدار.

كما أكد رئيس جامعة السويس الأهلية أن القمة الحقيقية لا تُقاس باسم الكلية، بل تُقاس بما تحققونه من تميز وتفوق في التخصص الذي اخترتموه. فكل مجال علمي هو طريق نحو الريادة، وكل تخصص هو فرصة لصناعة الفرق، فقط إن أخلصتم النية، وبذلتم الجهد، وآمنتم بأن النجاح لا يُمنح، بل يُنتزع بالإرادة والعمل.

كما أشار رئيس الجامعة بأنه سيتم توفير وسائل نقل من داخل وخارج مدينة السويس لنقل طلاب الجامعة من وإلى الجامعة،

و أشار رئيس جامعة السوي الأهلي الى توفير السكن الطلاب للطلاب بما فيه من مميزات متعددة.

وكان أ.د. أسامة مسعود قد ألقى كلمة في بداية الحفل رحب فيها بالحضور جميعًا في هذا اليوم المميز، الذي نحتفي فيه بانطلاقة جديدة نحو مستقبل علمي مشرق، يجمع بين الطموح، والانتماء، والتميز.

وأشار "مسعود" إن اجتماع اليوم في هذا الصرح العلمي الواعد، يُجسد روح التعاون والتكامل بين جميع أطراف المنظومة التعليمية، ويُعبر عن التزامنا المشترك بتقديم تجربة جامعية فريدة، تُلبي تطلعات أبنائنا الطلاب، وتُحقق أهداف وطننا الغالي في بناء الإنسان المصري على أسس من العلم والمعرفة والابتكار، موضحا أن مسيرة المؤسسات، فيها لحظات فارقة تُكتب بحروف من نور، وعملية إنشاء جامعة السويس الأهلية كانت بحق واحدة من تلك اللحظات.

مؤكدًا أن هذا إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي، لا يُقاس بأي معيار تقليدي، بل يُقاس بالإرادة، والعزيمة، والرؤية الثاقبة التي قادتنا نحو تحقيق الحلم.

وأكد "نائب رئيس الجامعة" أن هذا كان وراء هذا الإنجاز قائد استثنائي، آمن بالفكرة منذ لحظتها الأولى، وأصر على تحويلها إلى واقع ملموس، مهما كانت التحديات. معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس الأهلية، حيث لم يكن سيادته مجرد إداري يُتابع مراحل التنفيذ، بل كان قلبًا نابضًا لهذا المشروع، يُلهمنا، ويُحفزنا، ويُشاركنا أدق التفاصيل، حتى أصبح الحلم حقيقة.

كما وجه "مسعود" التحية الى كل من شارك في هذا المشروع من جنود مجهولين يعملون في صمت، لكن أثرهم يعلو في كل إنجاز يُشار إليه بالبنان.

مقدما التحية والتقدير والامتنان للفريق الإداري، والفني، والتقني، الذي كان له الدور الأبرز في تنفيذ خطة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة، بكل كفاءة، وانضباط، واحترافية.

وفي ختام كلمته وجه نائب رئيس الجامعة حديثه للطلاب داعيا الجميع لينطلقوا نحو مستقبل يُبنى بالعلم، ويُصقل بالاجتهاد، ويُحقق بالإرادة.



موضحا أن لائحة الجامعة وضعت وفق أحدث المعايير الأكاديمية، وأكثرها دقة ومرونة، حيث صُممت بعناية لتُؤهلكم للمنافسة بقوة في سوق العمل، مؤكدا على ضرورة الانضباط والدقة والعمل باجتهاد لأجل التفوق في حياتهم الجامعية.

عقب ذلك انتقل الطلاب مع مسئولي البرامج في قاعات منفصلة لشرح البرامج وطرق الدراسة في الكلية وتشجيع الطلاب على الالتزام والعمل والاجتهاد لأجل تحقيق أمل أولياء الأمور.