توزيع حلوى على طلاب مدارس الغربية في أول أيام العام الدراسي.. صور

حرص مسئولو بعض المدارس بقري ومراكز محافظة الغربية صباح اليوم السبت في أول أيام العام الدراسي الجديد علي استقبال الطلاب والطالبات الجدد بفقرات العرائس والبلياتشو وتوزيع الحلوي والبلالين ورايات وأعلام مصرية سعيا في رسم البهجة والسرور علي وجوهم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لسنة 2025م و 2026م .

احتفال العام الدراسي الجديد



في المقابل أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل، لاستقبال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 / 2026، حيث استقبلت اليوم 744 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية العشر، حوالي 127.199 طالب وطالبة، من طلاب الصف الأول بجميع المراحل ومختلف نوعيات التعليم العام والفني، بجميع المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

ومن المقرر وفقا لتعليمات الوزارة، إلحاق الطلاب بالصف الأول من كل مرحلة ونوعية إلى المدارس، إلى ان يتم الحاق جميع الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

توجيهات وزارة التربية والتعليم



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.



وأكد وكيل الوزارة، إن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن المدارس التي تعمل اليوم السبت هي مدارس الفترتين الصباحية والمسائية، وقامت جميع المدارس بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس، كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.

تسليم الكتب الدراسية

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب، والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه، والتشديد على إغلاق البوابات، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

انتظام العملية التعليمية

كما صرح "حسن" أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة، وشهدت المدارس ومحيطها حملات نظافة من قبل رؤساء مجالس المدن والأحياء، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الأول بكل جد وعمل، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.