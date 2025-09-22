محافظ الغربية يتابع انتظام حركة النقل بجميع المراكز والمدن

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هناك متابعة ميدانية يومية ومنتظمة لحركة النقل بجميع المراكز والمدن والأحياء، تشمل متابعة توافر السيارات وانتظام العمل داخل المواقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وشدد على أن أي تجاوز أو محاولة لاستغلال المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية رادعة.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مرتبطة لحظيًا بجميع المواقف على مستوى المحافظة، بما يتيح التدخل الفوري حال ظهور أي مشكلة، مشيرًا إلى أن سيارات النقل الجماعي متاحة دائمًا للتدخل في أوقات الذروة أو بالمناطق التي قد تشهد تكدسًا، بما يضمن انتقال الطلاب والمواطنين بسهولة وأمان إلى مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أنه لن يسمح تحت أي ظرف بتقسيم الخطوط أو فرض أي زيادات غير قانونية على المواطنين، موضحًا أن التنسيق كامل بين إدارات المواقف والمرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين كُلّفوا بالتواجد المستمر في الشارع لمتابعة سير العمل وضبط أي مخالفات.

دعم الأسر والعائلات

وأشار المحافظ إلى أن خطة المتابعة التي وضعتها المحافظة قبل بدء الدراسة ترتكز على ضمان انتظام حركة النقل على مدار اليوم، سواء في الصباح مع توجه الطلاب والمواطنين إلى مقار دراستهم وأعمالهم، أو في الفترات المسائية مع عودتهم، مؤكدًا أن الهدف الأول هو راحة المواطن وتوفير مناخ آمن ومستقر لانطلاقة دراسية ناجحة.

تحرك الجهات المعنية

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تهيئة منظومة نقل حضارية ومنتظمة، وأن أي تجاوز في حق المواطنين لن يتم التهاون معه على الإطلاق.