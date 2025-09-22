قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الغربية يتابع انتظام حركة النقل بجميع المراكز والمدن

الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هناك متابعة ميدانية يومية ومنتظمة لحركة النقل بجميع المراكز والمدن والأحياء، تشمل متابعة توافر السيارات وانتظام العمل داخل المواقف، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وشدد على أن أي تجاوز أو محاولة لاستغلال المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية رادعة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مرتبطة لحظيًا بجميع المواقف على مستوى المحافظة، بما يتيح التدخل الفوري حال ظهور أي مشكلة، مشيرًا إلى أن سيارات النقل الجماعي متاحة دائمًا للتدخل في أوقات الذروة أو بالمناطق التي قد تشهد تكدسًا، بما يضمن انتقال الطلاب والمواطنين بسهولة وأمان إلى مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أنه لن يسمح تحت أي ظرف بتقسيم الخطوط أو فرض أي زيادات غير قانونية على المواطنين، موضحًا أن التنسيق كامل بين إدارات المواقف والمرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين كُلّفوا بالتواجد المستمر في الشارع لمتابعة سير العمل وضبط أي مخالفات.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار المحافظ إلى أن خطة المتابعة التي وضعتها المحافظة قبل بدء الدراسة ترتكز على ضمان انتظام حركة النقل على مدار اليوم، سواء في الصباح مع توجه الطلاب والمواطنين إلى مقار دراستهم وأعمالهم، أو في الفترات المسائية مع عودتهم، مؤكدًا أن الهدف الأول هو راحة المواطن وتوفير مناخ آمن ومستقر لانطلاقة دراسية ناجحة.

تحرك الجهات المعنية 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تهيئة منظومة نقل حضارية ومنتظمة، وأن أي تجاوز في حق المواطنين لن يتم التهاون معه على الإطلاق.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات العام الدراسي الجديد تقطيع خطوط السير

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

حديقة الأزبكية التراثية

«التنسيق الحضاري»: تطوير حديقة الأزبكية التراثية جزء من إحياء القاهرة الخديوية

السفير الفلسطيني لدى بريطانيا

السفير الفلسطيني لدى بريطانيا: يجب حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

المهندس أيمن يحيى

«الإسكان»: مشروع تطوير سور الأزبكية يهدف إلى خلق بؤرة ثقافية جديدة وقديمة

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

