نائب شمال سيناء بعد استلام كارنيه عضوية الشيوخ: نقف بكل ما نملك خلف الرئيس

استلم النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية لقطاع شرق الدلتا ممثلًا عن محافظة شمال سيناء، كارنيه العضوية الجديد للمجلس.



وقال النائب في تصريحات صحفية: إن رسالتنا اليوم هي الالتفاف حول القيادة السياسية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، ونحن خلف الرئيس في كل القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على الأمن القومي.

وأضاف أبو حرب إلى أن من أبرز أولوياته أيضًا قضايا التنمية في سيناء، لما تمثله من أهمية استراتيجية لمستقبل مصر.

من ناحيته أكد المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة قد انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الأعضاء المنتخبين الفائزين بعضوية المجلس فى الفصل التشريعى الثانى (2025 – 2030).

وأوضح عتمان أن الأمانة العامة أتمّت طباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال ، بمقر المجلس الحالى فى التحرير.

وأشار إلى أن فعاليات الاستقبال ستُعقد على يومين؛ يخصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامى القائمة والفردى عن محافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا، فيما يُخصص اليوم الثانى (الأربعاء) للأعضاء الفائزين بنظامى القائمة والفردى عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب قطاع غرب الدلتا.

ودعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعى الثانى (2025 – 2030) لحضور حفل الاستقبال وتسليم بطاقات العضوية، بمقر المجلس الكائن بالمبنى الحالى بشارع القصر العيني.