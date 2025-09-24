قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون يطالب بتوسيع مجلس الأمن: لا يجب أن يخضع العالم لـ«شريعة الغاب»
رحيل ميرفت زعزع .. نقابة المهن التمثيلية: فقدنا أيقونة الاستعراضات المسرحية
بدون محمد صلاح .. ليفربول يهزم ساوثهامبتون ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس كاراباو
شوبير يُهنئ بيراميدز بكأس إنتركونتيننتال .. ماذا قال؟
بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق
دعاء التعار.. كلمات لا ترد في جوف الليل
نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا
وزير الخارجية الهولندي يُحذّر: غزة تختنق .. وإسرائيل مطالَبة بخطوات عاجلة
الرئيس اللبناني: أتحدث عن حقوق الإنسان بينما شعبي يُقتــ.ـل وأرضي ما زالت مُحتلة
النصر يكتسح جدة برباعية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين
رحيل أيقونة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عامًا
لأول مرة بمستشفى كفر شكر.. نجاح أول جراحة أورام متقدمة في عملية معقدة بالغدة النكفية
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة..وأردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة| أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


أبو العينين: الرئيس السيسي أعاد الأمن والأمان لمصر رغم الفوضى التي تضرب المنطقة
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا اليوم في النسخة الرابعة لمنتدى إفريقيا.


أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
أكد  الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، أن الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها.

أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن دونالد ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة، مضيفا أن ترامب هاجم إيران في كلمته.


العاهل الأردني: الفلسطينيون يعيشون في دوامة من العنف على مدى عقود
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن الفلسطينيون يعيشون في دوامة من العنف على مدى عقود|.

رئيس رواندا: أدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادي.. ونرى مصر كشريك قوي
أكد بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، أن رواندا ترى مصر كشريك قوي والتعاون بيننا ملموس وينمو نموا ثابتا .


الصحة توصي بالحصول على لقاح الإنفلونزا.. وتكشف الفئات المستفيدة
أوصت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة توفره حالياً في فروع "المصل واللقاح" والصيدليات المختلفة.


أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يأسف لغياب الرئيس الفلسطيني عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ترامب: علينا أن ننهي الحرب في غزة.. والاعترافات بالدولة الفلسطينية جائزة جديدة لحماس
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  عن الأوضاع في قطاع غزة واستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع .


ترامب: يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام تكريما لإنجازاتي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام تكريما لإنجازاته لكن أولويته الآن هي إنقاذ الأرواح.
 

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

بخطوات سهلة مثل المحترفين.. طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة

بعد تحذير ترامب .. طبيب يكشف مفاجأة عن الباراسيتامول للحوامل

يسرع الشفاء ويقلل الألم ويمنع الأمراض المزمنة.. اكتشف فوائد زيت الكافور

تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور

انغام

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

الماتشا

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

الاسورة الفرعونية

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

