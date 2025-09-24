أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة..وأردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



أبو العينين: الرئيس السيسي أعاد الأمن والأمان لمصر رغم الفوضى التي تضرب المنطقة

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا اليوم في النسخة الرابعة لمنتدى إفريقيا.



أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها

أكد الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، أن الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها.

أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن دونالد ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة، مضيفا أن ترامب هاجم إيران في كلمته.



العاهل الأردني: الفلسطينيون يعيشون في دوامة من العنف على مدى عقود

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن الفلسطينيون يعيشون في دوامة من العنف على مدى عقود|.

رئيس رواندا: أدعو الرئيس السيسي لزيارة بلادي.. ونرى مصر كشريك قوي

أكد بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، أن رواندا ترى مصر كشريك قوي والتعاون بيننا ملموس وينمو نموا ثابتا .



الصحة توصي بالحصول على لقاح الإنفلونزا.. وتكشف الفئات المستفيدة

أوصت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة توفره حالياً في فروع "المصل واللقاح" والصيدليات المختلفة.



أردوغان: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح حرب في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يأسف لغياب الرئيس الفلسطيني عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ترامب: علينا أن ننهي الحرب في غزة.. والاعترافات بالدولة الفلسطينية جائزة جديدة لحماس

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الأوضاع في قطاع غزة واستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع .



ترامب: يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام تكريما لإنجازاتي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يجب أن يحصل على جائزة نوبل للسلام تكريما لإنجازاته لكن أولويته الآن هي إنقاذ الأرواح.

