وزير الحكم المحلي الفلسطيني: شعبنا متمسك بأرضه رغم القصف والدمار

رحّب سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، بالاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين، والتي رفعت عدد الدول المعترفة إلى 155 دولة، بينها أربعة من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، مؤكدًا أن هذه الاعترافات تشكل تحولًا دوليًا كبيرًا، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله في أن تسهم في الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف الحرب والبدء بإعادة الإعمار.

وحول الوضع في الضفة الغربية، قال حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن المدن والمخيمات هناك تعاني من اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تشمل هدم منازل، مصادرة أراضٍ وثروات حيوانية، إغلاق الطرق، حصار التنقل بين المدن.

وأضاف أن مخيمات طولكرم، نور شمس، وجنين تشهد عدوانًا مستمرًا، تسبب في نزوح أكثر من 25 ألف فلسطيني إلى مراكز إيواء حكومية.

وقال الوزير إن البلديات تعاني من انخفاض كبير في الإيرادات نتيجة للبطالة والركود الاقتصادي، موضحًا أن البلديات تعتمد على الجباية من رسوم المياه والكهرباء والتراخيص، لكن الأوضاع الاقتصادية أنهكت قدرتها على جمع الموارد.

رغم هذه التحديات، أكد الوزير أن وزارة الحكم المحلي تعمل على دعم البلديات البالغ عددها 455 هيئة محلية (منها 161 بلدية و284 مجلسًا قرويًا)، عبر مشاريع تشغيلية لخلق فرص عمل، التعاون مع المانحين الدوليين، الاستفادة من منحة من البنك الدولي بقيمة 40 مليون دولار.

واختتم الوزير تصريحاته برسالة قوية، قائلاً: "الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، ويواجه كل التحديات رغم القصف والدمار، نُقدّر دعم الأشقاء العرب، وعلى رأسهم مصر، والأردن، والسعودية، ونؤمن أن القادم سيكون أفضل، هناك ضوء في نهاية النفق، والحق لا يموت."