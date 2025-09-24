توقيع عقد كنيسة جديدة بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا

تم توقيع العقد النهائي لشراء كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة رانس، التابعة لإيبارشية باريس وشمالي فرنسا، لتكون مكانًا جديدًا لخدمة أبناء وشعب القبطي الأرثوذكسي في المدينة وضواحيها.

شراء كنيسة جديدة

وقع العقد نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، مقدمًا الشكر للكنيسة الكاثوليكية هناك، الممثلة في رئيس أساقفة رانس المونسنيور إريك دو مولان بوفور، والأسقف المساعد المونسنيور إيتان ڤيتو.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام القداس الإلهي، في كنيسة القديسة الملكة هيلانة بمنطقة عرب المعادي، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وألقى نيافته كلمة تشجيع للفتيات اللاتي اجتزن امتحان حفظ ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.