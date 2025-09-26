قبل مواجهة الأهلي والزمالك... ترتيب جدول الدوري الممتاز

تراجع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس مركزين رغم الفوز على فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذى جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بينما حافظ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على صدارة الدوري الممتاز عقب انتهاء الجولة الثامنة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة المسابقة المحلية.

وتذيل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط.

وجاء ترتيب جدول الدوري الممتاز على النحو التالي:

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 14 نقطة

4- انبي 13 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

6- الأهلي- 12 نقطة

7- زد اف سي 12 نقطة

8- بيراميدز 11 نقطة

9- مودرن سبورت 11 نقطة

10- بتروجيت 11 نقطة

11-سموحة 10 نقاط

12- غزل المحلة 9 نقاط

13- طلائع الجيش 9 نقاط

14- البنك الأهلي 8 نقاط

15- الجونة 8 نقاط

16- حرس الحدود 8 نقاط

17- المقاولون العرب 5 نقاط

18- الاتحاد السكندري 5 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط