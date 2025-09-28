أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن نزع سلاح حركة حماس لن يكون في يوم وليلة وإنما يحتاج وقتًا لتنفيذه فعليًا على أرض الواقع.

أشار أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» إلى أن الحرب في قطاع غزة سوف تنتهي قبل حلول يوم 7 أكتوبر المقبل سواء قبل أو بعد مقترح دونالد ترامب، موضحا أن الإدارة الامريكية حريصة على دعم علاقاتها مع شركائها في الدول العربية.

وأكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل وقف الحرب في غزة.

المحتجزين لدى حركة حماس

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.