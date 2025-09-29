أحمد موسى: السد الإثيوبي «خراب» ..ترامب يستحق جائزة نوبل لو أوقف حرب غزة.. 40 شهيدًا في قصف إسرائيلي.. وزير الرى: السد العالى أهم المنشآت المائية في القرن العشرين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

لقاء مصيري للخروج من عنق الزجاجة للفريقين.. تعليق مفاجئ من تامر أمين قبل قمة الأهلي والزمالك



أكد الإعلامي تامر أمين، أنه يفصلنا 24 ساعة على القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنه شاءت القرعة ان يكون لقاء الأهلي والزمالك اقامته مبكرا في الدوري ومع ذلك عل الرغم من ان اللقاء في الجولة التاسعة الا انه يكون لقاء مصيري للأهلي والزمالك كلا بوضعه.

وزير الري: تطوير السد العالي وتحديث منظومة إدارته لا يتوقف وهو أهم المنشآت المائية في القرن العشرين



قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن السد العالي من أهم المنشآت المائية في القرن العشرين بشهادة المؤسسات الدولية، وإنه بمثابة حصن أمان للمصريين من أي تغيرات تحدث في أعالي النيل.

الإسكان: الطرح العاشر لمشروع بيت الوطن تضمن 18 ألف قطعة أرض



أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الطرح العاشر بمشروع "بيت الوطن" يتضمن إتاحة 18 ألف قطعة أرض، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، موضحًا أن مشروع "بيت الوطن" يعد من أبرز مشروعات الوزارة، حيث تم تنفيذ 10 طروحات منذ عام 2012 وحتى الآن.

أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان



قال الإعلامي أحمد موسى إن وزير الخارجية شدد على أن إثيوبيا متوهمة أن مصر ستنسى مصالحها الوجودية للنيل، لافتا إلى أن مصر ذهبت لمجلس الأمن مرتين، وستتجه للقضاء والتحكيم الدولي.

مين بيساعده؟ .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بشأن مشروع بيت الوطن



استكمل الإعلامي أحمد موسى، الاستجابة لشكاوى المصريين بالخارج في مشروع بيت الوطن، قائلا: الناس دول أكتر ناس دعمت البلد وبيبعتوا لي على حسابي الخاص شكواهم.



أحمد موسى: مصر اعتبرت السد الإثيوبي «سد خراب» وإثيوبيا ارتكبت مخالفات



قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر اعتبرت السد الإثيوبي «سد خراب» وإثيوبيا ارتكبت مخالفات في هذا الملف، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية في كلمته بالأمم المتحدة.

ترامب: الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غدا أو بعد غد



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة سيكون غدا أو بعد غد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



مجـ.زرة جديدة بغزة.. 40 شهيدًا في قصف إسرائيلي مكثف على أحياء سكنية



قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إن عدد الشهداء في القطاع يواصل الارتفاع، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 40 شهيدًا خلال الساعات الماضية في مناطق مختلفة، معظمهم في مدينة غزة.

أحمد موسى: ترامب يستحق جائزة نوبل لو أوقف حرب غزة



قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا فعلها حقا سيكون رجل سلام حقيقي، ففي حال وقف إطلاق النار في غزة سيكون حقا رجل سلام ويستحق جائزة نوبل.



تامر أمين: رحيل عبد الناصر مثل صدمة كبيرة للعالم أجمع وليس العالم العربيأكد الإعلامي تامر أمين، أنه في يوم 28 سبتمبر 1970 كان يوما هاما من ايام التاريخ وهو يوم رحيل زعيم جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أن رحيله كان صدمة كبيرة ليس للمصريين والعالم العربي فقط، ولكن العالم أجمع.

وزير الري: الدولة المصرية لم ولن تترك المواطن المصري يتأثر بأي أعمال أحادية في منابع النيل



أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية لم ولن تترك المواطن المصري يتأثر بأي أعمال أحادية في منابع النيل، وأن سد النهضة أُقيم بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ، مشددًا:"هذه الرسالة يجب أن تصل لكل المصريين."





