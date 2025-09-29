قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
عمرو أديب عن لقاء القمة: قلبي لن يقطر دما وسيفوز الأكثر عرقا
4600 قطعة أرض.. الإسكان تكشف مفاجآت عن مشروع بيت الوطن
"الاشتياق لرؤية الله".. في عظة الأحد للقس موسى فتحي
تموين الإسكندرية: ضبط 5000 لتر عصير داخل مصنع مخالف يعمل دون ترخيص
«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل
عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر
تعالوا اشتروا من بابا.. تعليق مثير من طفل السوشيال ميديا
وزير الري: الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس
جو بونفرير: مواجهة القمة بالنسبة لي كانت عادية.. وأي مباراة في الدوري مهمة
أحمد موسى: السد الإثيوبي «خراب» ..ترامب يستحق جائزة نوبل لو أوقف حرب غزة.. 40 شهيدًا في قصف إسرائيلي.. وزير الرى: السد العالى أهم المنشآت المائية في القرن العشرين

علي مكي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

لقاء مصيري للخروج من عنق الزجاجة للفريقين.. تعليق مفاجئ من تامر أمين قبل قمة الأهلي والزمالك
 

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه يفصلنا 24 ساعة على القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنه  شاءت القرعة ان يكون لقاء الأهلي والزمالك اقامته مبكرا في الدوري ومع ذلك عل الرغم من ان اللقاء في الجولة التاسعة الا انه يكون لقاء مصيري للأهلي والزمالك كلا بوضعه.

وزير الري: تطوير السد العالي وتحديث منظومة إدارته لا يتوقف وهو أهم المنشآت المائية في القرن العشرين

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن السد العالي من أهم المنشآت المائية في القرن العشرين بشهادة المؤسسات الدولية، وإنه بمثابة حصن أمان للمصريين من أي تغيرات تحدث في أعالي النيل.

الإسكان: الطرح العاشر لمشروع بيت الوطن تضمن 18 ألف قطعة أرض

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الطرح العاشر بمشروع "بيت الوطن" يتضمن إتاحة 18 ألف قطعة أرض، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، موضحًا أن مشروع "بيت الوطن" يعد من أبرز مشروعات الوزارة، حيث تم تنفيذ 10 طروحات منذ عام 2012 وحتى الآن.

أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزير الخارجية شدد على أن إثيوبيا متوهمة أن مصر ستنسى مصالحها الوجودية للنيل، لافتا إلى أن مصر ذهبت لمجلس الأمن مرتين، وستتجه للقضاء والتحكيم الدولي.

مين بيساعده؟ .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بشأن مشروع بيت الوطن
 

استكمل الإعلامي أحمد موسى، الاستجابة لشكاوى المصريين بالخارج في مشروع بيت الوطن، قائلا: الناس دول أكتر ناس دعمت البلد وبيبعتوا لي على حسابي الخاص شكواهم.


أحمد موسى: مصر اعتبرت السد الإثيوبي «سد خراب» وإثيوبيا ارتكبت مخالفات

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر اعتبرت السد الإثيوبي «سد خراب» وإثيوبيا ارتكبت مخالفات في هذا الملف، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية في كلمته بالأمم المتحدة.

ترامب: الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة غدا أو بعد غد
 

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة سيكون غدا أو بعد غد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


مجـ.زرة جديدة بغزة.. 40 شهيدًا في قصف إسرائيلي مكثف على أحياء سكنية
 

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إن عدد الشهداء في القطاع يواصل الارتفاع، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 40 شهيدًا خلال الساعات الماضية في مناطق مختلفة، معظمهم في مدينة غزة.

أحمد موسى: ترامب يستحق جائزة نوبل لو أوقف حرب غزة
 

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا فعلها حقا سيكون رجل سلام حقيقي، ففي حال وقف إطلاق النار في غزة سيكون حقا رجل سلام ويستحق جائزة نوبل.


تامر أمين: رحيل عبد الناصر مثل صدمة كبيرة للعالم أجمع وليس العالم العربيأكد الإعلامي تامر أمين، أنه في يوم 28 سبتمبر 1970 كان يوما هاما من ايام التاريخ وهو يوم رحيل زعيم جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أن رحيله كان صدمة كبيرة ليس للمصريين والعالم العربي فقط، ولكن العالم أجمع.

وزير الري: الدولة المصرية لم ولن تترك المواطن المصري يتأثر بأي أعمال أحادية في منابع النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية لم ولن تترك المواطن المصري يتأثر بأي أعمال أحادية في منابع النيل، وأن سد النهضة أُقيم بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ، مشددًا:"هذه الرسالة يجب أن تصل لكل المصريين."



 

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

عريس اسوان

بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

