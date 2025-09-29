أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري.. سعر نيسان صني وكيا سبورتاج "كسر زيرو"

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



للطرق الوعرة.. فاندرهال براولي GTS الكهربائية بأداء مميز| صور

كشفت Vanderhall الأمريكية عن طرازها الجديد صاحب اللقب Brawley GTS، ليضيف بعدًا جديدًا لمركبات المغامرات المخصصة للطرق الوعرة.

بقوة 238 حصانا.. ماذا تقدم جيلي مونجارو 2026 الجديدة؟

تعزز جيلي الصينية من تألقها عالميًا، بطرح عدد من الاصدارات موديل 2026، منها مونجارو الجديدة، والتي تأتي بتصميم عصري ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع باقة من التجهيزات التي تشمل وسائل الرفاهية وتقنيات الحماية.

تبدأ من 649 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك أو الفئات الرياضية، إلى جانب تنوع الأسعار وقدرات النقل، منها الفئة الأوتوماتيكية، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الراحة مقارنة بالناقل التقليدي.

أسعار المستعمل .. نيسان صني أعلى فئة أوتوماتيك 2025

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، منها فئة السيدان، ومن أبرز طرازات هذه الفئة هي السيارة التي تحمل العلامة اليابانية، نيسان صني N17.

الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور

يواصل الصانع الصيني من تعزيز تواجده عالميًا، بعد ظهرة السيارة واي WEY 80 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الفان الفاخرة، حيث تمتلك مقصورة مميزة وباقة من التجهيزات، بالإضافة إلى المساحة الرحبة وتقنيات الحماية والأمان.

كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية وتحديدًا فئة الـ SUV، منها السيارة كيا سبورتاج الشهيرة، والتي اكتسبت شعبية كبيرة بحسب الأجيال المطروحة.