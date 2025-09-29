محلل: تصريحات ترامب فارغة.. واحتمالية وجود ضربة لإيران

اعتاد العالم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتسم بالحدة والغرابة، والتي كثيرا ما تثير الجدل وتفتح باب التأويلات على مصراعيه.

ومع مرور الوقت، أصبح من المعتاد أن تنطلق تلك التصريحات كالعاصفة، لكنها سرعان ما تفقد زخمها وتتحول إلى ما يشبه "البالون الفارغ" الذي لا يترك أثرا ملموسا في السياسات الفعلية أو التطورات على الأرض.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن خلال الساعات القليلة الماضية، طفا على السطح تطور جديد مثير للاهتمام، تمثل في حديث ترامب عن استدعاء شامل لجنرالات الجيش الأمريكي.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة، في حال صحتها أو تطورت فعليا، وتعد سابقة غير معهودة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، ما أثار تساؤلات حول أبعادها وخلفياتها السياسية والعسكرية.

وأشار الرقب، إلى أن القضية الفلسطينية لا تحتل موقعا متقدما على سلم أولويات ترامب السياسية، وهو ما انعكس في أكثر من مناسبة خلال فترة ولايته.

والجدير بالذكر، أن تبقى تصريحات دونالد ترامب، مهما بلغت من تصعيد أو إثارة، محط جدل دائم بين من يأخذها على محمل الجد، وبين من يرى فيها مجرد فقاعات إعلامية لا تلبث أن تتبدد.

ومع ذلك، فإن المتابعة الحذرة لمثل هذه التصريحات تظل ضرورية، خاصة عندما تتعلق بقضايا حساسة ذات أبعاد دولية، كتوجيه ضربات عسكرية أو إعادة رسم أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.