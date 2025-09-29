قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفوجراف.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج| تفاصيل
براءة الحمد لله.. البلوجر محسن سعد يكشف مصيره في قضية ابتزاز فتاة
الأرصاد: الأجواء خريفية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية
عودة مصر إلى منصة التتويج بالآغا خان بعد عقدين.. إسنا تكتب فصلًا جديدًا في العمارة العالمية
القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية
خروج منير مكرم من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
بالفيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد
مدبولي: الدولة تستهدف شراكات مع القطاع الخاص لإدارة مصانع الغزل والنسيج
في اليوم العالمي للقلب.. فنانون رحلوا بسبب أمراض القلب
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محلل: تصريحات ترامب فارغة.. واحتمالية وجود ضربة لإيران

محلل: تصريحات ترامب فارغة.. وهناك ضربة لإيران محتملة
محلل: تصريحات ترامب فارغة.. وهناك ضربة لإيران محتملة
ياسمين القصاص

اعتاد العالم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتسم بالحدة والغرابة، والتي كثيرا ما تثير الجدل وتفتح باب التأويلات على مصراعيه. 

ومع مرور الوقت، أصبح من المعتاد أن تنطلق تلك التصريحات كالعاصفة، لكنها سرعان ما تفقد زخمها وتتحول إلى ما يشبه "البالون الفارغ" الذي لا يترك أثرا ملموسا في السياسات الفعلية أو التطورات على الأرض.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن خلال الساعات القليلة الماضية، طفا على السطح تطور جديد مثير للاهتمام، تمثل في حديث ترامب عن استدعاء شامل لجنرالات الجيش الأمريكي.  

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة، في حال صحتها أو تطورت فعليا، وتعد سابقة غير معهودة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، ما أثار تساؤلات حول أبعادها وخلفياتها السياسية والعسكرية.

وأشار الرقب، إلى أن القضية الفلسطينية لا تحتل موقعا متقدما على سلم أولويات ترامب السياسية، وهو ما انعكس في أكثر من مناسبة خلال فترة ولايته. 

والجدير بالذكر، أن تبقى تصريحات دونالد ترامب، مهما بلغت من تصعيد أو إثارة، محط جدل دائم بين من يأخذها على محمل الجد، وبين من يرى فيها مجرد فقاعات إعلامية لا تلبث أن تتبدد. 

ومع ذلك، فإن المتابعة الحذرة لمثل هذه التصريحات تظل ضرورية، خاصة عندما تتعلق بقضايا حساسة ذات أبعاد دولية، كتوجيه ضربات عسكرية أو إعادة رسم أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

ترامب الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة إسرائيل دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

بالصور

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

بإطلالة ملفتة.. صبا مبارك تشارك جمهورها أحدث صور لها

صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق
صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق
صبا مبارك تثير الجدل بقوامها الممشوق

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد