عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

إعلام النواب: استغلال المسجد الأموي للإساءة لمصر تصرّف مدان لا يمثل الشعوب

حسن رضوان

أعربت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن استنكارها الشديد وإدانتها الكاملة لما تم تداوله من مظاهر مسيئة وهتافات عدائية ضد الدولة المصرية داخل المسجد الأموي ، مؤكدة أن هذا السلوك المرفوض يمثل انحرافًا عن القيم الدينية والوطنية، ويعبّر عن أطراف لا تعبّر عن الشعوب، بل تخدم أجندات التحريض وخطاب الكراهية.

وقالت النائبة هند رشاد :"المسجد الأموي له مكانة دينية وتاريخية كبيرة في وجدان الأمة الإسلامية، وما حدث داخله من إساءات موجهة لمصر الدولة، القيادة، الجيش، والشعب هو أمر مدان بكل المعايير، ويكشف عن مستوى مؤسف من الجحود تجاه بلدٍ لم يتأخر يومًا عن دعم الأشقاء في أحلك الظروف".

وأكدت عضو مجلس النواب أن ما جرى يعد إساءة مزدوجة، ليس فقط لمصر، بل للمسجد نفسه الذي تم تسييسه بطريقة غير مقبولة، وتوظيفه في مشهد مسيء لا يليق بطهارة المكان، مشيرة إلى أن الخلط بين الدين والسياسة بهذه الطريقة لا يخدم إلا دعاة الفوضى والانقسام.

وأضافت أمين سر لجنة الإعلام: "مصر دولة كبيرة بتاريخها وبدورها، ولا تهتز بمثل هذه الأفعال التي لا تمثل الشعوب الحقيقية، بل تعبّر عن قلة قليلة اختارت طريق الجحود والتحريض بدلًا من الوفاء والتقدير. 

واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا في موقعها الريادي، مهما حاول البعض التشويه أو التقليل من دورها، مشددة على أن الشعب المصري يدرك حجم هذه المؤامرات الرخيصة، ولن تنطلي عليه محاولات بث الفتنة أو تحريف الحقائق.

المسجد الأموي هتافات عدائية خطاب الكراهية أجندات التحريض القيم الدينية

