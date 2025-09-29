تامر الحبال: مصر قدمت الدعم الإنساني للشعب السوري رغم التحديات

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المظاهرات التي شهدها المسجد الأموي بدمشق ضد مصر لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها محاولات مشبوهة تستهدف النيل من دور القاهرة التاريخي تجاه سوريا، مشددًا على أن هذه الأصوات لا تمثل الشعب السوري ، ولا تعكس حقيقة العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين.

وأضاف الحبال ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر وقفت منذ اندلاع الأزمة السورية إلى جانب الشعب، واحتضنت مئات الآلاف من الأسر، مقدمة الدعم الإنساني على جميع المستويات، في وقتٍ كانت فيه دول أخرى تغلق أبوابها أو تفرض قيودًا مشددة على دخول السوريين إلى أراضيها.

وقال: "الشعب السوري وجد في مصر وطنًا ثانيًا، يعيش فيه بأمان وكرامة، دون معسكرات لجوء أو تفرقة، وهو ما يجعل أي هتافات معادية لمصر أمرًا غير مفهوم ولا يعبر عن واقع ملموس".

وأوضح الحبال، أن القاهرة ظلت متمسكة بموقفها السياسي الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم سوريا أو التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في الجامعة العربية والمحافل الدولية للدفاع عن وحدة الأراضي السورية وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السورية أعمق من أن تهزها مظاهرات محدودة أو شعارات لا تمت للواقع بصلة، مؤكدًا أن التاريخ يشهد على وحدة المصير بين الشعبين، بداية من فترة الوحدة في خمسينيات القرن الماضي مرورًا بالحروب التي خاضها البلدان دفاعًا عن الأمة العربية.

واعتبر الحبال أن هذه التحركات المشبوهة تهدف إلى تشويه الحقائق وتزييف الوعي، مؤكدًا أن الشعب السوري يقدّر جيدًا مواقف مصر التي لم تتاجر بأزمته، بل تعاملت مع قضيته من منطلق إنساني وأخوي، وأن محاولات التشويه لن تنجح في محو ما قدمته القاهرة من تضحيات ومواقف راسخة لصالح سوريا وشعبها.