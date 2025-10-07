قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل فتح باب التقديم.. شروط الترشح لانتخابات النواب 2025 والمستندات المطلوبة
أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-10-2025
التعليم تسلم شهادات الدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم للمديريات
محمود سمير: ليس من حق إمام عاشور المطالبة بالمساواة مع زيزو
بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات
ترامب: ما الذي تخطط كييف لفعله بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع؟
سنتوصل لاتفاق بغزة.. ترامب يعلق على محادثات حماس وإسرائيل في مصر
مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح لك أبواب البركة مع أول النهار
محمود بنتايج يهدد الزمالك بشكوى جديدة.. هل ينتقل للأهلي؟
وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه.. سيارة كروس أوفر كسر زيرو 2025 بأقل سعر

قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

5 خطوات للحفاظ على محرك السيارة
يعد محرك السيارة القلب النابض لأي مركبة، والحفاظ عليه في حالة ‏جيدة يضمن أداء موثوق وطول عمر للسيارة، وعند أتباع قائدي السيارات طرق وخطوات للحفاظ على المحرك، فهذا ‏يطيل عمر محرك سيارته ‏ويحافظ على أدائه المثالي، مما يقلل من ‏التكاليف طويلة الأمد ويحسن ‏كفاءة السيارة بشكل عام.‏

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه
سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

سيارة كروس أوفر كسر زيرو 2025.. بأقل سعر للمستعمل
يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو الهيكيلة، منها الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو فئات الكروس أوفر، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة.

فولكس واجن تعتمد نظام القيادة الذاتية ‏XPENG‏ بدءا من 2026‏
كشفت فولكس واجن عن خطوة استراتيجية كبرى في الصين، حيث ‏ستعتمد رسميا نظام القيادة الذاتية ‏XNGP‏ من شركة ‏XPENG‏ الصينية ‏في سياراتها الكهربائية اعتبارا من عام 2026.‏

أشهر 5 سيارات سيدان في السوق المصري .. تبدأ من 645 ألف جنيه
يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، منها فئة السيدان، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في الأسواق المختلفة، نسبة إلى التصميم العائلي الشهير، والأبعاد الخارجية المتقاربة إلى حد كبير.

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية
تواصل شركة هافال الصينية تعزيز حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال طرازها المميز هافال جوليان، التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث انطلقت عالميا للمرة الأولى في معرض بكين الدولي للسيارات عام 2020. 

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| رحيل 3 نجوم وصفقة بيراميدز التبادلية وتجديد عقد الحريفة

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

الدكتور خالد العناني

وزيرة البيئة تهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد: نقل أكثر من 21 ألف سوداني ضمن مبادرة العودة الطوعية

الموانىء

ميناء شرق بورسعيد يحتل المركز الثالث عالميا والأول إقليميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد