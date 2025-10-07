أخبار السيارات| 5 موديلات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه.. سيارة كروس أوفر كسر زيرو 2025 بأقل سعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

5 خطوات للحفاظ على محرك السيارة

يعد محرك السيارة القلب النابض لأي مركبة، والحفاظ عليه في حالة ‏جيدة يضمن أداء موثوق وطول عمر للسيارة، وعند أتباع قائدي السيارات طرق وخطوات للحفاظ على المحرك، فهذا ‏يطيل عمر محرك سيارته ‏ويحافظ على أدائه المثالي، مما يقلل من ‏التكاليف طويلة الأمد ويحسن ‏كفاءة السيارة بشكل عام.‏

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

سيارة كروس أوفر كسر زيرو 2025.. بأقل سعر للمستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو الهيكيلة، منها الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، أو فئات الكروس أوفر، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة.

فولكس واجن تعتمد نظام القيادة الذاتية ‏XPENG‏ بدءا من 2026‏

كشفت فولكس واجن عن خطوة استراتيجية كبرى في الصين، حيث ‏ستعتمد رسميا نظام القيادة الذاتية ‏XNGP‏ من شركة ‏XPENG‏ الصينية ‏في سياراتها الكهربائية اعتبارا من عام 2026.‏

أشهر 5 سيارات سيدان في السوق المصري .. تبدأ من 645 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، منها فئة السيدان، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في الأسواق المختلفة، نسبة إلى التصميم العائلي الشهير، والأبعاد الخارجية المتقاربة إلى حد كبير.

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

تواصل شركة هافال الصينية تعزيز حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال طرازها المميز هافال جوليان، التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، حيث انطلقت عالميا للمرة الأولى في معرض بكين الدولي للسيارات عام 2020.