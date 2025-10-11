دعاوى وقف وسحب ترخيص فيلم الملحد أمام المحكمة.. في هذا الموعد

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد المقبل 12 أكتوبر 2025، نظر الدعاوى المتعلقة "بفيلم الملحد" وذلك بعدما قررت المحكمة في وقت سابق إعادة الدعاوى إلى المرافعة.

دعاوى ضد فيلم الملحد

وفي وقت سابق، أقام محامي دعوى يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض فيلم الملحد في السينمات المصرية، مؤكدًا أن الفيلم حائز على ترخيص من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي.

يذكر أن فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.