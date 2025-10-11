يحتل فريق المصري البورسعيدي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة الـ11 المقرر لها الجمعة المقبل.

وحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، والأهلي ثالثاً بنفس رصيد النقاط

وتنطلق الجوله الحادية عشر للدوري يوم الجمعة المقبل

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري

الجمعة 17 أكتوبر



وادى دجلة & مودرن سبورت..5 مساء

المقاولون العرب & إنبى..8 مساء

غزل المحلة & كهرباء الإسماعيلية..8 مساء



السبت 18 أكتوبر



الجونة & البنك الأهلى..5 مساء

الإسماعيلى & حرس الحدود..8 مساء



الأحد 19 أكتوبر



زد & بتروجت..5 مساء



سيراميكا كليوباترا & الطلائع..8 مساء



الثلاثاء 21 أكتوبر



بيراميدز & فاركو..5 مساء



الأربعاء 22 أكتوبر



المصري البورسعيدى & سموحة..8 مساء



الاهلى & الاتحاد السكندري..8 مساء



وتذاع مباريات الدوري المصري عبر قناة أون سبورت