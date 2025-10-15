قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: مصر جاهزة بآلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة.. وترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

باسم يوسف: دخلت لقاء بيرس مورغان كأني في عرض “ستاند أب كوميدي”
أكد الإعلامي باسم يوسف: “انا طلعت مع بيرس مورغان 11 يوما بالظبط بعد 7 أكتوبر ومكنش عندي أى رد لكل الأكاذيب اللي كانت بتطلع، والإعلام كان مجيش بطريقة غريبة فى أمريكا، وكانوا حاطين أعلام إسرائيل".


ترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها.. ونزع السلاح سيحدث بسرعة وربما بعنف
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس ستتخلى عن سلاحها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أكد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه يأمل ترجمة اتفاق شرم الشيخ على الأرض في قطاع غزة .

أحمد موسى: مصر جاهزة بآلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قمة شرم الشيخ كانت كبيرة وحققت نجاحًا كبيرًا للوصول إلى ما تحقق، مشيرًا إلى أن ما حدث بين يناير 2020 وحتى الآن، وبين التهجير الذي قيل عنه في عام 2020، وفي القمة عندما قالوا "لن نُهجر الشعب الفلسطيني"، يعد إنجازًا كبيرًا.

حسام الغمري: الرئيس السيسي حصل على "شرعية إضافية" بعد قمة شرم الشيخ
قال الإعلامي حسام الغمري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتسب شرعية إضافية بعد قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن دوره في إيقاف النكبة الثانية على فلسطين سيظل محفورًا في وجدان الشعبين المصري والفلسطيني.

أحمد موسى: قمة شرم الشيخ حققت نجاحًا كبيرًا بفضل الإرادة المصرية
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قمة شرم الشيخ كانت كبيرة وحققت نجاحًا كبيرًا للوصول إلى ما تحقق، مشيرًا إلى أن ما حدث بين يناير 2020 وحتى الآن، وبين التهجير الذي قيل عنه في عام 2020، وفي القمة عندما قالوا "لن نُهجر الشعب الفلسطيني"، يعد إنجازًا كبيرًا.

الهباش: مصر لعبت دورًا محوريًا في التوصل لاتفاق شرم الشيخ
أشاد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بالدور المحوري الذي لعبته مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن الأولوية القصوى كانت وما زالت وقف العدوان وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

أحمد موسى: مصر لن تتحمل أي نازحين آخرين ويكفى 10 ملايين ضيف
 

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر وضعت خطط لمواجهة سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

احمد موسى موسى شرم الشيخ بدر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

وفاء عامر

لا سلام دون عدالة .. وفاء عامر تشيد بجهود السيسي في قمة شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة

الفنانة ياسمين علي

تشابه أسماء.. أول تعليق من ياسمين علي بعد شائعة زواجها وطلاقها "خاص"

ياسمين علي

ياسمين علي تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي شائعات زواجها أو طلاقها

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد