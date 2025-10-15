أحمد موسى: مصر جاهزة بآلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة.. وترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

باسم يوسف: دخلت لقاء بيرس مورغان كأني في عرض “ستاند أب كوميدي”

أكد الإعلامي باسم يوسف: “انا طلعت مع بيرس مورغان 11 يوما بالظبط بعد 7 أكتوبر ومكنش عندي أى رد لكل الأكاذيب اللي كانت بتطلع، والإعلام كان مجيش بطريقة غريبة فى أمريكا، وكانوا حاطين أعلام إسرائيل".



ترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها.. ونزع السلاح سيحدث بسرعة وربما بعنف

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس ستتخلى عن سلاحها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكد جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه يأمل ترجمة اتفاق شرم الشيخ على الأرض في قطاع غزة .

أحمد موسى: مصر جاهزة بآلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قمة شرم الشيخ كانت كبيرة وحققت نجاحًا كبيرًا للوصول إلى ما تحقق، مشيرًا إلى أن ما حدث بين يناير 2020 وحتى الآن، وبين التهجير الذي قيل عنه في عام 2020، وفي القمة عندما قالوا "لن نُهجر الشعب الفلسطيني"، يعد إنجازًا كبيرًا.

حسام الغمري: الرئيس السيسي حصل على "شرعية إضافية" بعد قمة شرم الشيخ

قال الإعلامي حسام الغمري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتسب شرعية إضافية بعد قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن دوره في إيقاف النكبة الثانية على فلسطين سيظل محفورًا في وجدان الشعبين المصري والفلسطيني.

أحمد موسى: قمة شرم الشيخ حققت نجاحًا كبيرًا بفضل الإرادة المصرية

الهباش: مصر لعبت دورًا محوريًا في التوصل لاتفاق شرم الشيخ

أشاد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بالدور المحوري الذي لعبته مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن الأولوية القصوى كانت وما زالت وقف العدوان وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

أحمد موسى: مصر لن تتحمل أي نازحين آخرين ويكفى 10 ملايين ضيف



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر وضعت خطط لمواجهة سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.