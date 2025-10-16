برلماني: الجراحة الروبوتية مستقبل الطب في مصر وخطوة جريئة نحو التحول التكنولوجي الصحي

أشاد النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، بتوجه وزارة الصحة لإنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة استراتيجية نحو تطوير الطب الحديث وتوطين التكنولوجيا الصحية داخل المستشفيات المصرية.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لصدي البلد، إن إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن بدء التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية والجراحة الروبوتية، يعكس رؤية الدولة في الاستثمار في المعرفة ونقل الخبرات الدولية إلى الكوادر الطبية المصرية.

وأضاف أن إدخال منظومة الجراحة الروبوتية في التدريب والعمل الجراحي سيؤدي إلى تحسين نتائج العمليات الدقيقة وتقليل نسب الخطأ الطبي، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في مجالات الطب الحديث والتقنيات الذكية.

وأكد النائب أن البرلمان يدعم هذه الخطوات الطموحة التي تسعى إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير قدرات الأطباء المصريين بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية العالمية في القطاع الطبي.